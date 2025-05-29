Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп матиме відповідь за два тижні, чи дійсно президент Росії Володимир Путін хоче завершити війну в Україні.

Видання NBC пише, що буде, якщо Путін проігнорує президента США.

На тлі заяви Трампа журналісти нагадали, що Путін досі не надав меморандум про мирну угоду, який він обіцяв невдовзі після телефонної розмови двох лідерів понад тиждень тому.

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Кремль запевняє, що документ перебуває на завершальній стадії.

Доки Трамп чекає на відповідь Путіна, у ЄС пропонують запровадити жорсткі заходи проти Росії.

«США та їхні союзники повинні націлитися на „тіньовий флот“ Росії з приблизно 500 судів, що використовуються для експорту російської нафти по всьому світу, який значною мірою уникав санкцій щодо обмеження цін на нафту, запроваджених США та Європейським Союзом», — вважає медіа.

Раніше чиновники Білого дому побоювалися, що такий крок може призвести до зростання цін на енергоносії з потенційно руйнівними політичними та економічними наслідками, але ЄС і Британія зробила саме це минулого тижня, оголосивши про новий пакет санкцій проти Росії.

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Попри чергові обстріли України, Трамп відкладає запровадження санкцій проти Росії, пояснюючи це шансом на мир. Утім, експерти вбачають у його кроках не стільки дипломатію, скільки політичний торг.

Більшість американців сприймають війну в Україні як другорядний конфлікт. За даними Pew Research Center, лише 28% громадян США вважають підтримку України «дуже важливою» для національних інтересів США (станом на початок 2025 року). Це дає Трампу простір для маневру: він може ігнорувати санкції та критику Путіна без значного репутаційного удару серед свого електорату.

Нагадаємо, 27 травня Трамп різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна.

«Чого Володимир Путін не розуміє, то це того, що якби не я, з Росією вже давно відбулося б багато справді поганих речей. І я маю на увазі справді погані. Він грається з вогнем!» — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

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Дональд Трамп також підтвердив свою готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у межах можливих переговорів про припинення бойових дій.

Кремль згодом відреагував на різкі заяви Трампа, пояснивши це «емоційним навантаженням».

Газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Мета нових санкцій — змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, на якому наполягає президент США. За даними джерела WSJ, остаточного рішення щодо нових санкцій проти Росії поки немає.