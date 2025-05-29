Вчені винайшли "коктейль" проти старіння: його дія вражає

Вчені / © Pixabay

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Європейські вчені протестували комбінацію двох ліків на мишах і виявили, що цей «коктейль» подовжує життя тварин приблизно на 30%, а також покращує їхнє здоров’я — зменшує хронічне запалення та затримує розвиток раку.

Про це пише Science Alert.

Вчені протестували на мишах рапаміцин і траметиніб — препарати, що вже використовуються для лікування різних видів раку. Рапаміцин також застосовують для запобігання відторгненню органів під час трансплантації, і він уже раніше демонстрував здатність подовжувати життя тварин. Траметиніб подовжував життя плодових мушок, але його ефективність у ссавців донині лишалась під питанням.

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Дослідники з Інституту Макса Планка (Німеччина) перевірили дію кожного препарату окремо та в комбінації:

рапаміцин подовжив життя мишей на 17-18%,

траметиніб — на 7-16%,

разом — на 26-35%.

Крім тривалішого життя, миші на «коктейлі» менше хворіли: у них відтермінувався розвиток пухлин печінки й селезінки, зменшилося запалення в мозку, нирках, м’язах та інших органах. Тварини також залишались активними в старшому віці, повільніше втрачали вагу та мали кращу роботу серця.

Втім, науковці застерігають: це не означає, що люди можуть «випити пігулку і жити до 130 років».

«Ми не очікуємо, що тривалість життя людей зросте так само, як у мишей, але ці препарати можуть допомогти довше залишатися здоровими в пізньому віці», — пояснила одна з авторів дослідження генетикиня Лінда Партрідж.

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Під час експерименту сотні мишей від віку 6 місяців отримували щоденні дози ліків. Найкращі результати показало саме комбіноване лікування:

середня тривалість життя збільшилась на 34,9% у самок і на 27,4% у самців,

максимальна тривалість — на 32,4% у самок і 26,1% у самців.

Обидва препарати впливають на одну сигнальну мережу (Ras/Insulin/TOR), але на різні її частини. Комбіноване застосування активувало унікальні гени, які не змінювалися за використання кожного з препаратів окремо.

Жодних додаткових побічних ефектів від комбінації не зафіксовано.

Оскільки обидва препарати вже схвалені до застосування у США та ЄС, клінічні випробування на людях можуть розпочатися відносно швидко. Наприклад, рапаміцин раніше показав здатність подовжувати фертильність у жінок під час перименопаузи до п’яти років.

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Нагадаємо, раніше вчені розробили препарат, який вимикає білок, пов’язаний зі старінням. Дослідники з’ясували, що «святий Грааль» подовжує життя щурів на 25%, на додачу до низки інших переваг.