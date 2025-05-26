Вчені пояснили, чому з віком час летить швидше

Вчені виявили, що відчуття часу залежить від задоволення життям / © Pixabay

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Американські вчені з Університету Канзасу спростували поширену думку про те, що з віком час наче прискорюється через одноманітність чи рутину. Вчені виявили, що відчуття часу залежить від задоволення життям, а не від кількості подій, що відбуваються.

Про це пише PSPB.

Вони довели, що справжня причина полягає у глибокому особистісному розвитку та насиченості життя. Результати дослідження, в якому взяли участь 2500 осіб і яке складалося з чотирьох експериментів, опублікували в журналі Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

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Виявилось, що періоди життя, наповнені змістом, зростанням і досягненнями, сприймаються суб’єктивно як швидкоплинні, тоді як більш одноманітні відрізки не обов’язково здаються коротшими. Автори дослідження відзначили парадокс: коли люди активно залучені в значущі справи, їм здається, що час летить швидше.

Науковці запропонували дві теорії, які пояснюють це явище. Перша — теорія зростання-занурення, згідно з якою інтенсивний особистісний розвиток відволікає увагу від плину часу. Друга — гіпотеза зростання-ностальгії, яка каже, що в ретроспективі важливі періоди викликають ностальгічні почуття, через що здається, що вони минули дуже швидко.

Найважливіше, що згідно зі статистичним аналізом, не кількість подій, а задоволення від життя краще передбачає відчуття швидкоплинності часу. Отже, відчуття, що час летить, — це не ознака пустоти, а свідчення глибини та змістовності прожитих моментів. Замість того, щоб засмучуватися через швидкий плин років, варто розглядати це як знак наповненого та розвиваючогося життя.

«Відчуття, що час летить, — це індикатор того, що ваше життя насичене та розвивається», — підсумували дослідники.

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