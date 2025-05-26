Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Ученые обнаружили, что ощущение времени зависит от удовлетворенности жизнью / © Pixabay

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Американские ученыеиз Университета Канзаса опровергли распространенное мнение о том, что с возрастом время как будто ускоряется из-за однообразия или рутины. Ученые обнаружили, что ощущение времени зависит от удовлетворения жизнью, а не от количества происходящих событий.

Об этом пишет PSPB.

Они доказали, что настоящая причина заключается в глубоком личностном развитии и насыщенности жизни. Результаты исследования, в котором приняли участие 2500 человек и которое состояло из четырех экспериментов, опубликовали в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

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Оказалось, что периоды жизни, наполненные смыслом, ростом и достижениями, воспринимаются субъективно как быстротечные, тогда как более однообразные отрезки не обязательно кажутся короче. Авторы исследования отметили парадокс: когда люди активно вовлечены в значимые дела, им кажется, что время летит быстрее.

Ученые предложили две теории, объясняющие это явление. Первая — теория роста-погружения, согласно которой интенсивное личностное развитие отвлекает внимание от течения времени. Вторая — гипотеза роста-ностальгии, которая говорит, что в ретроспективе важные периоды вызывают ностальгические чувства, из-за чего кажется, что они прошли очень быстро.

Самое важное, что согласно статистическому анализу, не количество событий, а удовольствие от жизни лучше предполагает ощущение быстротечности времени. Следовательно, ощущение, что время летит, — это не признак пустоты, а свидетельство глубины и содержательности прожитых моментов. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за быстрого течения лет, стоит рассматривать это как знак наполненной и развивающейся жизни.

«Ощущение, что время летит, — это индикатор того, что ваша жизнь насыщена и развивается», — подытожили исследователи.

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