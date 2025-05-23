Вчені назвали добавку, яка може уповільнити старіння на три роки

Вітамін Д / © pixabay.com

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Гарвардські вчені виявили, що щоденне вживання вітаміну D3 може значно уповільнити процес старіння, потенційно «повернувши» його біологічно на майже три роки.

Про це повідомило видання Dailymail.

Дослідження тривало два роки і охопило 1031 дорослого. Учасники щодня приймали або 2000 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D, або плацебо. Ключовим показником старіння, який вимірювали вчені, була довжина теломер у лейкоцитах (LTL). Теломери — це захисні «ковпачки» на кінцях наших хромосом, які скорочуються з віком. Довші теломери, як відомо, асоціюються з більшою тривалістю життя.

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Результати були разючими:

У групі, яка приймала вітамін D, скорочення теломер було значно меншим — лише на 5% за перші два роки та на додаткові 2% за наступні два роки.

Натомість, у групі плацебо теломери скоротилися на 12% за перші два роки і на 16% за наступні два.

Така різниця еквівалентна уповільненню біологічного старіння на три роки. Вчені припускають, що вітамін D може впливати на теломери двома основними шляхами:

Підвищення рівня теломерази: Вітамін D може стимулювати вироблення теломерази — ферменту, що відповідає за подовження теломер.

Зменшення оксидативного стресу: Вітамін D допомагає знизити оксидативний стрес, який пошкоджує ДНК і призводить до скорочення теломер.

Важливо пам’ятати, що учасники приймали 2000 МО вітаміну D щодня. Це втричі перевищує поточну рекомендовану дозу (600-800 МО). Незважаючи на те, що 2000 МО все ще вважається безпечною дозою (максимальна добова доза становить 4000 МО), експерти застерігають від самовільного перевищення рекомендованих доз вітаміну D.

Надмірне вживання вітаміну D може призвести до накопичення кальцію в крові, що може викликати низку неприємних симптомів, таких як нудота, блювота, запор, зневоднення, біль у кістках і навіть утворення каменів у нирках.

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«Існувало кілька обмежень, зокрема відсутність різноманітності у розмірі вибірки, оскільки більшість учасників були білими», — зазначили у виданні.

Нагадаємо, експерти з довголіття виділили 5 важливих ознак правильного старіння.