В Литве впервые размещены самолеты-разведчики AWACS - НАТО усиливает воздушный контроль

Самолеты-разведчики AWACS. / © duma.gov.ru

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На авиабазе литовских ВВС в Шяуляй впервые дислоцированы самолеты воздушного наблюдения и управления НАТО типа AWACS. Во вторник прибыл еще один самолет, дополнивший группу из трех AWACS, размещенных здесь с 23 апреля, сообщили литовские военные в среду.

Об этом сообщает издание LRT.

Самолеты системы AWACS (Airborne Warning and Control System) играют ключевую роль в обеспечении контроля над воздушным пространством Североатлантического союза. Они способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии, координировать воздушные операции и передавать информацию как воздушным, так и наземным подразделениям в реальном времени.

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В Вооруженных силах Литвы отмечают, что размещение таких самолетов позволяет НАТО оперативно реагировать на изменение ситуации в регионе и укрепляет общую обороноспособность.

Напомним, ранее Соединенные Штаты опрокинули стратегические бомбардировщики B-52H на авиабазу Морон в Испании в рамках операции Bomb Task Force Europe (BTF). Этот шаг является частью долгосрочной стратегии демонстрации силы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке с четким сигналом о готовности к действиям.