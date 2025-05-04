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Фото Трампа в роли Папы Римского разозлило епископов
Католическая конференция штата Нью-Йорк заявила, что такой поступок президента США неуместен, особенно в момент, когда католики оплакивают Папу Франциска.
Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он предстает в виде Папы Римского.
Католическая конференция штата Нью-Йорк мгновенно отреагировала на изображение и обнародовала публичное заявление с осуждением поступка Трампа.
«В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы вот-вот начнут торжественный конклав, чтобы выбрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами», — говорится в заявлении.
Напомним, Трамп выложил в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом фото, где он изображен в виде Папы Римского.
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет утром, 21 апреля. В последние месяцы у Франциска были проблемы со здоровьем, он перенес двустороннюю пневмонию. Однако вероятной причиной смерти понтифика называют инсульт. В настоящее время в Ватикане готовятся к конклаву — кардиналы должны избрать нового Папу.