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Зеленский прибыл в Чехию
Президента Украины сопровождает его супруга Елена.
Сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Вместе с ним его жена Елена.
Об этом сообщил глава МИД страны Липовский в X (Twitter).
«Сегодня в Рузине (аэропорт — ред.) встретил президента Зеленского, лидера свободного мира», — написал Липавский.
Ожидается, что украинский лидер встретится с президентом Чехии Петром Павелом.
Что известно о поездке в Чехию
Зеленский в Телеграм сообщил, что вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию. Запланированы встречи с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинским обществом.
«Самое главное — наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины. Конечно, будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию ради длительного прекращения огня и завершения войны», — написал он.
Елена примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine — важной платформе для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей. А также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах — во всех областях увеличиваем поддержку для Украины.
Напомним, во время визита Зеленского в Прагу 2023 года Чехия подтвердила готовность предоставить Украине дополнительную военную помощь, включая ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы, а также содействовать обучению украинских пилотов на истребителях F-16.