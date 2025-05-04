Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Вместе с ним его жена Елена.

Об этом сообщил глава МИД страны Липовский в X (Twitter).

«Сегодня в Рузине (аэропорт — ред.) встретил президента Зеленского, лидера свободного мира», — написал Липавский.

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Ожидается, что украинский лидер встретится с президентом Чехии Петром Павелом.

Что известно о поездке в Чехию

Зеленский в Телеграм сообщил, что вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию. Запланированы встречи с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинским обществом.

«Самое главное — наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины. Конечно, будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию ради длительного прекращения огня и завершения войны», — написал он.

Зеленский прибыл с визитом в Чехию / © Facebook/Владимир Зеленский

Елена примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine — важной платформе для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей. А также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах — во всех областях увеличиваем поддержку для Украины.

Напомним, во время визита Зеленского в Прагу 2023 года Чехия подтвердила готовность предоставить Украине дополнительную военную помощь, включая ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы, а также содействовать обучению украинских пилотов на истребителях F-16.