Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Сьогодні, 4 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Чехії. Разом з ним також його дружина Олена.

Про це повідомив очільник МЗС країни Ліпавський в X (Twitter).

«Сьогодні в Рузине (аеропорт — ред.) зустрів президента Зеленського, лідера вільного світу», — написав Ліпавський.

Реклама

Очікується, що український лідер зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом.є

Що відомо про поїздку до Чехії

Зеленський у Телеграм повідомив, що разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою.

«Найголовніше — наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці — розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни», — написав він.

Зеленський прибув із візитом до Чехії / © Facebook/Володимир Зеленський

Олена візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine — важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах — у всіх сферах збільшуємо підтримку для України.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського до Праги 2023 року Чехія підтвердила готовність надати Україні додаткову військову допомогу, включаючи ударні гелікоптери, великокаліберні боєприпаси, а також сприяти навчанню українських пілотів на винищувачах F-16.