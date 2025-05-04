Військовий облік 17-річних: з чим у юнаків можуть виникнути проблеми

17-річні українці мають стати на військовий / © ТСН

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В Україні до 31 липня цього року усі юнаки, які досягли 17 років у 2025 році, повинні бути поставлені на військовий облік. Це стосується також тих, хто перебуває за кордоном. Новий закон, який набув чинності з 1 січня 2025 року, вимагає, щоб усі молоді громадяни, яким у цьому році виповнюється 17 років, внесли свої дані в систему «Оберіг». Але важливо дотримуватися терміну до 31 липня поточного року, щоб уникнути штрафів чи інших санкцій.

Про це пише Коротко про.

Хто повинен ставати на облік

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Згідно з новими правилами, на облік повинні ставати всі хлопці, яким у 2025 році виповнюється 17 років. Це стосується не лише тих, хто народився з січня по липень, але й юнаків, що святкуватимуть своє 17-річчя з серпня по грудень. Вони повинні встигнути зареєструватися до кінця липня.

Як можна зареєструватися

Ставати на облік можна двома способами

Особисто — це традиційний спосіб, при якому призовник повинен звернутися в місцевий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Для цього необхідно мати паспорт і ідентифікаційний код.

Дистанційно через застосунок «Резерв+» — цей метод дозволяє реєструватися онлайн, що особливо зручно для тих, хто перебуває за межами України. Проте цей спосіб потребує додаткових роз’яснень від уряду, і поки що юристи радять вдаватися до більш традиційного методу.

Які наслідки, якщо не виконати вимогу

Якщо 17-річний юнак не встигне зареєструватися до 31 липня 2025 року, це тягне за собою серйозні наслідки. Згідно із законом, порушники можуть бути оштрафовані на суму 17 000 гривень. У разі повторного порушення штраф збільшується до 25 500 гривень. Тому дуже важливо не відкладати цю процедуру.

Які є поважні причини для затримки

Існують певні обставини, які можуть бути визнані поважними і звільняти від штрафів:

Хвороба,

Природні катастрофи,

Перебування в зонах бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

Проте, ці обставини повинні бути підтверджені відповідними документами.

Які зобов’язання виникають після постановки на облік

Після реєстрації на військовий облік призовник має кілька обов’язків, зокрема:

Потрібно своєчасно повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни у персональних даних.

Якщо переїжджаєте на нове місце проживання, треба знятися з обліку за 3 дні до виїзду та поновити облік за 7 днів після переселення.

Періодично підтверджувати свої дані у реєстрі «Оберіг» та при необхідності проходити медичний огляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 січня до 31 липня 2025 року всі юнаки в Україні, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік. У разі порушення терміну — штраф до 25 тисяч гривень.