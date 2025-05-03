Мобілізація жінок в Україні у травні: що відомо

Військовослужбовиці ЗСУ. / © Associated Press

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Деякі жінки в Україні вважаються військовозобов'язаними, а тому мають стати на військовий облік. Йдеться про медпрацівниць і фармацевтів. Решта українок роблять це тільки за власним бажанням.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі “УНІАН”.

З її слів, медиків і фармацевтів притягують до відповідальності за порушення військового обліку нарівні з військовозобов'язаними чоловіками. Так, на жінок під час воєнного стану можуть накласти штрафи в розмірі від 17 до 25,5 тис. грн

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"Спочатку на жінку-порушницю військового обліку складають протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Про цей протокол повідомляють особу, яку притягують до відповідальності. Потім ця особа має право захистити свої права. А після цього жінку-медика чи фармацевта або притягують до адміністративної відповідальності за постановою, або ні", - пояснила адвокатка.

Українок, які не стали на військовий облік, не обмежують у виїзді з країни.

Савченко також уточнила, до якого віку жінки-військовозобов'язані в Україні. Більшість осіб військовозобов'язані до 60 років. Виняток - вищий офіцерський склад (генерали). Їх вважають військовозобов'язаними до 65 років.

Зауважимо, що на жінок, які стали на облік, покладають певні зобов'язання. Їм потрібно проходити лікарську комісію, а також інформувати, якщо вони переїхали або змінили свій сімейний стан.

При цьому знятися з обліку можна тільки в кількох випадках. Окрім досягнення граничного віку, підставою вважається смерть, вихід з українського громадянства або якщо жінка не може служити через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, юрист назвав 10 категорій чоловіків, яких точно не мобілізують у травні. Зауважимо, що військовозобов’язаними вважаються і юнаки віком від 18 років. Вони також повинні ставати на військовий облік та проходити військово-лікарську комісію, хоча й не підлягають мобілізації до досягнення 25-річчя.

Дата публікації 21:29, 18.04.25 Кількість переглядів 14 Мільйон за мобілізацію! Що чекає на 18-24-річних рекрутів після підписання контракту?