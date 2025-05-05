Повернення українців додому: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У Чехії відкриють український хаб національної єдності. Такі хаби відкриватимуться в країнах, де є велика присутність українських громадян.

Про це повідомив на брифінгу в Чехії президент Володимир Зеленський.

З його слів, ці хаби потрібні, «щоб не втратити зв’язок з українцями», які перебувають за кордоном.

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«Хаби національної єдності відкривалися і будуть відкриватися в багатьох країнах, де є велика присутність українських громадян. Ми відкриваємо в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії. Ми обговорюємо питання відкриття в Великій Британії.

Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українцям буде можливість повернутися до України. І ви знаєте, що є різні причини, чому їхали люди за кордоном. Є розділення сімей, є там, де абсолютно чоловіки героїчні, залишилися захищати державу. Жінки з дітьми поїхали. Війна — це трагедія, яка і розділяла сім’ї, і яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства», — сказав президент.

Зеленський уточнив, що наше завдання в цьому хабі, щоб була можливість надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають і мають можливост.

«Багато різних моментів, якими треба займатися. Для цього і існують, і відкриваються, і будуть далі відкриватися відповідні майданчики», — додав він.

Зазначимо, що Чехія — країна з найбільшою кількістю українських біженців на голову населення. Наразі у Чехії працюють 160 тисяч українців. До березня 2026 року українські біженці матимуть тимчасовий захист в межах законодавства ЄС.