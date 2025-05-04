Военный учет 17-летних: с чем у юношей могут возникнуть проблемы

17-летние украинцы должны стать на военный / © ТСН

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В Украине до 31 июля этого года все молодые люди, достигшие 17 лет в 2025 году, должны быть поставлены на военный учет. Это касается также тех, кто находится за границей. Новый закон, вступивший в силу с 1 января 2025 года, требует, чтобы все молодые граждане, которым в этом году исполняется 17 лет, внесли свои данные в систему «Оберіг». Но важно соблюдать срок до 31 июля текущего года, чтобы избежать штрафов или других санкций.

Об этом пишет Коротко о.

Кто должен становиться на учет

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Согласно новым правилам, на учет должны вставать все ребята, которым в 2025 году исполняется 17 лет. Это касается не только родившихся с января по июль, но и юношей, которые будут праздновать свое 17-летие с августа по декабрь. Они должны успеть зарегистрироваться до конца июля.

Как можно зарегистрироваться

Становиться на учет можно двумя способами

Лично это традиционный способ, при котором призывник должен обратиться в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Для этого нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Дистанционно через приложение «Резерв+» этот метод позволяет регистрироваться онлайн, что особенно удобно для тех, кто находится за пределами Украины. Однако этот способ требует дополнительных разъяснений от правительства, и пока юристы советуют прибегать к более традиционному методу.

Какие последствия, если не выполнить требование

Если 17-летний парень не успеет зарегистрироваться до 31 июля 2025 года, это влечет серьезные последствия. По закону нарушители могут быть оштрафованы на сумму 17 000 гривен. При повторном нарушении штраф увеличивается до 25 500 гривен. Поэтому очень важно не откладывать эту процедуру.

Какие уважительные причины для задержки

Существуют определенные обстоятельства, которые могут быть признаны уважительными и освобождать от штрафов:

Болезнь,

Природные катастрофы,

Нахождение в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Однако эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.

Какие обязательства возникают после постановки на учет

После регистрации на военный учет призывник имеет несколько обязанностей, в частности:

Нужно своевременно сообщать ТЦК и СП о любых изменениях персональных данных.

Если вы переезжаете на новое место жительства, нужно сняться с учета за 3 дня до выезда и обновить учет за 7 дней после переселения.

Периодически подтверждать свои данные в реестре «Оберег» и при необходимости проходить медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января по 31 июля 2025 года все юноши в Украине, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет. В случае нарушения срока — штраф до 25 тысяч гривен.