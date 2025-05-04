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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Фото Трампа у ролі Папи Римського розлютило єпископів

Католицька конференція штату Нью-Йорк заявила, що такий вчинок президента США — недоречний, особливо в момент, коли католики оплакують Папу Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він постає у вигляді Папи Римського.

Католицька конференція штату Нью-Йорк миттєво відреагувала на зображення та оприлюднила публічну заяву з засудженням вчинку Трампа.

«У цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали ось-ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не насміхайтеся з нас», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Трамп виклав у соцмережі згенероване штучним інтелектом фото, де він зображений у вигляді Папи Римського.

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років вранці 21 квітня. В останні місяці Франциск мав проблеми зі здоров’ям і переніс двосторонню пневмонію. Однак імовірною причиною смерті понтифіка називають інсульт. Нині у Ватикані готуються до конклаву — кардинали мають обрати нового Папу.

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