Убийство Портнова: Испания отказывается от совместного расследования с Украиной и не отдает его тело

Убийство Андрея Портнова / © ТСН

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Испанские правоохранители отказались создавать инициированную украинской стороной совместную рабочую группу по расследованию убийства теневого куратора судов и приближенного к беглому экспрезиденту юристу Андрею Портнову.

Об этом говорится в статье «Украинской правды» Без суда и следствия. Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?

«После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать общую с испанскими стражами порядка группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не исключают версию о следе украинских спецслужб», — говорится в статье.

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Опрошенные УП источники в такой активности со стороны Украины видят две версии, кроме того, что был убит украинский гражданин.

По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны.

По второй версии, украинские власти, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересованы в том, чтобы провести скорейшее расследование и выяснить все обстоятельства убийства.

Кроме того, испанская сторона все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине. «Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели», — говорится в публикации.

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Портнов был заместителем главы администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников Революции достоинства зимой 2013-2014 годов, и скрылся из Украины. Он вернулся в 2019 накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Портнов также считался влиятельным «теневым» куратором украинских судов.

В 2018 году в отношении Портнова открывали уголовное производство по статье «государственная измена». Однако в 2019 году Портнов в своем Telegram-канале заявил, что СБУ закрыла уголовное дело против него по обвинению в государственной измене, он также опубликовал соответствующие документы.

В 2019 году журналисты-расследователи обнародовали пленки записей разговоров из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

В апреле 2020 года в начале каденции Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Портнов шантажировал ее, что у него есть компромат о ее противозаконной деятельности.

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В тот же 2020 г. в то время временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть «группы влияния», которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности Портнову.

В декабре 2021 года стало известно, что правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Портнову был 51 год.

Напомним, Портнов был застрелен утром 21 мая возле американской школы в испанском Мадриде.

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