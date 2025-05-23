Убийство Портнова в Испании: какую информацию получил МИД Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Украины получило от испанской стороны «официальную формальную информацию» о факте убийства скандального политика Андрея Портнова, поскольку тот был украинским гражданином.

Об этом сообщил в комментарии журналистам глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, украинское внешнеполитическое ведомство уведомило все причастные органы для дальнейшего реагирования.

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«Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованы, имею в виду с испанской стороны. Мы владеем информацией о факте убийства», — отметил Сибига.

Что известно о Портнове и его убийстве

Как сообщалось ранее, в Испании 21 мая застрелили экс-заместителя руководителя Администрации президента-беглеца Виктора Януковича — Андрея Портнова.

Его имя связывают с «диктаторскими законами» 2014 года, давлением на СМИ, коррупционными схемами и даже сотрудничеством с оккупационными властями РФ после 2014 года.

Неизвестно, как долго Портнов жил в Испании, но его дети учились в Американской школе муниципалитета Посуэло-де-Аларкон, возле которой и было совершено убийство.

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Также сообщается, что семья Портнова жила в доме неподалеку от этой элитной школы.

Всего в соратника Януковича выстрелили пять раз, контрольный выстрел был в голову. В СМИ предполагают, что убийцы были профессиональными киллерами

Полиция расследует две версии убийства- сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера.

Напомним, по информации источников «УП», Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде приезжал в Украину, где встречался с топ-чиновниками, которые отвечают за работу правоохранительных органов.

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