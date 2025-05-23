Женщина напала на людей на перроне вокзала: 12 пострадавших

Главный вокзал Гамбурга / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 23 мая, на центральном железнодорожном вокзале немецкого города Гамбурга 39-летняя женщина нанесла ножевые ранения людям, которые стояли на перроне в ожидании поезда.

Как сообщает Hamburger Abendblatt, 12 человек получили ранения, трое из которых находятся в критическом состоянии, еще трое — получили тяжелые ранения.

Нападение произошло около 18:00 (19:00 по киевскому времени) на путях 13/14.

Реклама

Причины этого агрессивного поступка до сих пор не выяснены.

Гамбургская полиция задержала нападавшую — 39-летнюю женщину. По словам полицейских она действовала самостоятельно, без сообщников.

«Расследование предыстории идет полным ходом», — заявила полиция Гамбурга в сети X.

По словам очевидцев, площадь рядом с железнодорожным вокзалом напоминает военный госпиталь. Врачи скорой помощи оказывают помощь раненым на месте.

Реклама

«Полиция здесь, сколько глаз может видеть», — сказал репортер Abendblatt, который находился на месте происшествия.

Дорога в основном закрыта для движения транспорта.

Для оказания помощи пострадавшим используется вместительная машина скорой помощи от пожарной службы Гамбурга.

Движение железных дорог вокруг центрального вокзала пока приостановлено. Центральный вокзал Гамбурга является одним из самых загруженных транспортных узлов Германии, ежедневно перевозит более 550 000 пассажиров. Здесь часто бывает многолюдно в пятничный час пик.

Реклама

Напомним, ранее в городе Ашаффенбург в Баварии мужчина с ножом напал на группу детей из детского сада, которые гуляли с воспитателями в парке. Нападавший оказался мигрантом из Афганистана.