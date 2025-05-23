Жінка напала на людей на пероні вокзалу: 12 постраждалих

Головний вокзал Гамбурга / © Associated Press

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У п’ятницю, 23 травня, на центральному залізничному вокзалі німецького міста Гамбурга 39-річна жінка завдала ножових поранень людям, які стояли на пероні в очікуванні потяга.

Як повідомляє Hamburger Abendblatt, 12 людей зазнали поранень, троє з яких перебувають у критичному стані, ще троє — дістали тяжкі поранення.

Напад стався близько 18:00 (19:00 за київським часом) на коліях 13/14.

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Причини цього агресивного вчинку досі нез’ясовані.

Гамбурзька поліція затримала нападницю — 39-річну жінку. За словами поліцейських, вона діяла самостійно, без спільників.

«Розслідування передісторії йде повним ходом», — заявила поліція Гамбурга в мережі X.

За словами очевидців, площа поряд із залізничним вокзалом нагадує військовий шпиталь. Лікарі швидкої допомоги надають допомогу пораненим на місці.

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«Поліція тут, скільки око сягає», — сказав репортер Abendblatt, який перебував на місці події.

Дорога здебільшого закрита для руху транспорту.

Для надання допомоги постраждалим використовується містка машина швидкої допомоги від пожежної служби Гамбурга.

Рух залізниця навколо центрального вокзалу наразі призупинений. Центральний вокзал Гамбурга є одним з найзавантаженіших транспортних вузлів Німеччини і щодня перевозить понад 550 000 пасажирів. Тут часто буває багатолюдно в п’ятничну годину пік.

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Нагадаємо, раніше в місті Ашаффенбург у Баварії чоловік з ножем напав на групу дітей з дитячого садка, які гуляли з вихователями в парку. Нападник виявився мігрантом з Афганістану.