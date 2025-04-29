У Польщі чоловік напав на українців через мову: як це закінчилось

У Польщі напали на українців через мову / © Associated Press

Реклама

У Польщі покарали чоловіка, який напав на українське подружжя. Його обурило те, що люди спілкувались українською мовою.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Інцидент стався у серпні 2024 року. 42-річний Томаш А. напав на українське подружжя біля одного з продуктових магазинів Щецина на вулиці Поштовій після того, як підслухав розмову батька і доньки рідною мовою.

Реклама

«Навчіть свою дитину розмовляти польською», — нібито кинув він у бік подружжя.

Коли чоловік заступився за доньку і відповів, що його дитина дуже добре розмовляє польською, Томаш А. завдав йому два удари кулаком в обличчя. З свого чоловік намагалась заступити дружина, проте поляк вдарив і жінку.

Нападник заявляв, що у Польщі всі повинні спілкуватись лише польською мовою.

Суд визнав Томаша А. був винним у скоєнні злочину. Його звинуватили в «побитті людини через її національність», в результаті чого він був засуджений до 1 року і 2 місяців ув’язнення і 10 000 злотих компенсації кожному потерпілому.

Потерпіла сторона повідомила TVN24, що вони задоволені вироком. Вони додали, що в залі суду суддя Гражина Тухольська у своєму словесному обґрунтуванні вироку підтвердила, що реакція не могла бути іншою, враховуючи перебіг інциденту, зафіксований камерами відеоспостереження, а також відмову підсудного давати пояснення під час його затримання співробітниками поліції Щецина.