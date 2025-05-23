Масштабный обмен пленными "1000 на 1000": детали первого этапа

Украина вернула домой 390 защитников / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Украина и Россия завершили начальную фазу обмена военнопленными по схеме "1000 на 1000".

ТСН.ua собрал все, что известно о 65-м обмене пленными.

Обмен пленными 23 мая

В пятницу, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина и Россия начали наибольший обмен пленными, о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

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Также он сообщил, что обмен будет продолжаться следующие два дня.

«Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена», – отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто помогает вернуть украинцев и украинок из российского плена.

«Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку», - подчеркнул он.

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Глава государства пообещал, что будет продолжена дипломатическая работа, чтобы такие шаги становились возможными.

Дата публикации 17:33, 23.05.25 Количество просмотров 12 Большой обмен "1000 на 1000": первые 390 украинцев вернулись домой

Кого освободили из плена

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что из российского плена освободили 270 военных и 120 гражданских граждан.

Среди освобожденных 23 мая - 3 женщины и 387 мужчин.

Также по информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака , среди вернувшихся есть воины, находившиеся в неволе с 2022 года.

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Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

«Это военнослужащие ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины», — проинформировали в Координационном штабе.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины сообщили , что среди уволенных — семь пограничников, попавших в плен в Донецкой и Луганской областях. Один из них находился в неволе с 2022 года, остальные с 2023-го.

После обмена, освобожденные из плена защитники, пройдут медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

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Как формировались списки

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что списки для самого масштабного с начала войны обмена пленными в формате 1000 на 1000 формировались по единственному критерию — сохранить жизнь.

Умеров отметил, что все органы, ответственные за подготовку к обмену, действовали как единая команда, которую вернуть украинцев из плена как можно быстрее.

"Все ключевые органы, ответственные за подготовку к обмену, действовали как единая команда с одной целью: вернуть наших людей домой в максимально сжатые сроки", - сказал украинский министр.

«Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию – сохранить жизнь», – рассказал чиновник.

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Министр обороны добавил, что в рамках стамбульских договоренностей ожидаются новые обмены, которые продлятся несколько дней.

Трогательные истории

Антон из Павлограда после трех лет плена, дозвонился девушке, которая ждала его долгих 37 месяцев плена.

Он рассказал журналистам, что в российских застенках имел разные мнения, но на днях получил письмо от любимой — и очень рад, что совсем скоро наконец-то сможет ее обнять.

Эля Деректоренко наконец-то встретила своего мужа Андрея. Тот попал в плен в начале марта 2022 года.

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Все это время Эля вместе с другими родными пленников приезжала в столицу с Днепропетровщины и в любую погоду с самого утра и до вечера стояла с акцией в правительственном квартале . Все ради того, чтобы напоминать власть имущие и многочисленным зарубежным гостям о своих родных, которых у них забрала Россия.

Госпожа Юлия во время обмена узнала, что ее сын точно жив, но остается в российском плену.

Обмен по формуле "1000 на 1000"

После переговоров Украины и РФ в Стамбуле 16 мая стороны договорились о подготовке к масштабному обмену пленными по формуле «1000 на 1000». Как сообщало издание CNN, эту формулу предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик".

Руководитель офиса президента Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов отметили 22 мая, что Украина передала россиянам список на обмен пленными.

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Также свои списки передала впоследствии и Россия.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона выясняет все детали в отношении людей, которые есть в списках РФ. «Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», - подчеркнул глава государства.

Что известно об обменах военнопленными

За время полномасштабной войны произошло 64 обмена, в результате которых Украина уволила 4757 человек. Первый обмен состоялся 24 марта 2022 (10 военных и 19 гражданских).

Наибольшие обмены:

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215 бойцов из «Азовстали» (сентябрь 2022)

108 женщин (октябрь 2022)

230 украинцев при посредничестве ОАЭ (январь 2024)

Мариупольских защитников, приговоренных к пожизненному заключению (октябрь 2023)

Россия не раз блокировала процесс , но после успешных операций Украины (например, на Курщине) обмены возобновились.

Сейчас идет масштабный обмен «1000 на 1000» — первый этап которого уже завершен.

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