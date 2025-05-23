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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
874
Час на прочитання
4 хв

Обмін полоненими "1000 на 1000": як відбувався перший етап

Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими за формулою «1000 на 1000». Першого дня звільнили 390 українців — серед них військові, які були в полоні від 2022 року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сьогодні звільнили з полону РФ 390 українців

Сьогодні звільнили з полону РФ 390 українців / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна та Росія закінчили початкову фазу обміну військовополоненими за схемою «1000 на 1000».

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про 65-й обмін полоненими.

Обмін полоненими 23 травня

У пятницю, 23 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

Також він повідомив, що обмін триватиме наступні два дні.

«Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну», — зауважив Зеленський.

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Володимир Зеленський

Український лідер подякував усім, хто допомагає повернути українців та українок з російського полону.

«Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині», — наголосив він.

Глава держави пообіцяв, що буде продовжено дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими.

Кого звільнили з полону

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що з російського полону визволили 270 військових і 120 цивільних громадян.

Серед визволених 23 травня — 3 жінок і 387 чоловіків.

Також за інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, серед тих, кого повернули, є воїни, які перебували в неволі від 2022 року.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях у Чернігівській, Сумській і Київській областях.

«Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», — поінформували в Координаційному штабі.

Своєю чергою в Державній прикордонній службі України повідомили, що серед звільнених — семеро прикордонників, які потрапили в полон на Донеччині та Луганщині. Один з них перебував у неволі від 2022 року, решта — від 2023-го.

Після обміну звільнені з полону захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в полоні та реінтегруються в суспільство.

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону 23 травня українські захисники / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як формувалися списки

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що списки для наймасштабнішого від початку війни обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя.

Умєров зазначив, що всі органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда, щоб повернути українців з полону якомога швидше.

«Усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда з однією метою: повернути наших людей додому в максимально стислі терміни», — сказав український міністр.

«Військові та цивільні. Чоловіки та жінки. Кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя», — розповів чиновник.

Міністр оборони додав, що в межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, які триватимуть декілька днів.

Зворушливі історії

Антон з Павлограда після трьох років полону зателефонував до дівчини, яка чекала на нього довгих 37 місяців полону.

Він розповів журналістам, що в російських застінках мав різні думки, але днями отримав листа від коханої і дуже радий, що зовсім скоро нарешті зможе її обійняти.

Еля Деректоренко нарешті зустріла свого чоловіка Андрія. Той потрапив у російський полон на початку березня 2022 року.

Весь цей час Еля разом з іншими рідними бранців приїздила до столиці з Дніпропетровщини і за будь-якої погоди від самого ранку й до вечора стояла з акцією в урядовому кварталі. Все заради того, щоб нагадувати можновладцям і численним закордонним гостям про своїх рідних, яких у них забрала Росія.

Пані Юлія під час обміну дізналася, що її син — точно живий, але залишається в російському полоні.

Обмін за формулою «1000 на 1000»

Після переговорів України та РФ у Стамбулі 16 травня сторони домовилися про підготовку до масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000». Як повідомляло видання CNN, цю формулу запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами «зайшла в глухий кут».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і представник ГУР Андрій Юсов зазначили 22 травня, що Україна передала росіянам список на обмін полоненими.

Також свої списки передала згодом і Росія.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона з’ясовує всі деталі щодо людей, які є у списках РФ. «Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений», — наголосив глава держави.

Що відомо про обміни військовополоненими

За час повномасштабної війни відбулося 64 обміни, внаслідок яких Україна звільнила 4757 осіб. Перший обмін відбувся 24 березня 2022 року (10 військових і 19 цивільних).

Найбільші обміни:

  • 215 бійців з «Азовсталі» (вересень 2022-го)

  • 108 жінок (жовтень 2022-го)

  • 230 українців за посередництва ОАЕ (січень 2024-го)

  • маріупольські захисники, засуджені до довічного ув’язнення (жовтень 2023-го)

Росія неодноразово блокувала процес, але після успішних операцій України (наприклад, на Курщині) обміни відновилися.

Зараз триває масштабний обмін «1000 на 1000», перший етап якого вже завершено.

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