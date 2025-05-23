Обмін полоненими: як це відбувалось і чому виникають труднощі

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Реклама

Між Україною РФ відбувся новий обмін військовополоненими. Сьогодні з російських тюрем повернуло 390 людей. Очікується, що обмін продовжиться.

ТСН вирішила згадати, як відбувались переговори і обміни під час повномасштабної війни. За попередні 64 обміни Україні вдалось визволити 4757 людей, йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Перший обмін полоненими в повномасштабній війні Росії проти України стався рівно за місяць після її початку. 24 березня 2022 додому повернулись 10 військових і 19 цивільних моряків. За понад три роки російської агресії провести вже вдалось 64 обміни. І це чи не вперше в історії воєн, коли обміни відбуваються не після закінчення війни, а під час бойових дій.

Реклама

Перші півроку повномасштабної війни сторонам вдалось провести з десяток обмінів. І кожен з них рахується та є безцінним — і коли міняли по кілька людей, і коли — до кількох сотен. Адже яким би не був обмін за кількістю, йому передує величезна робота

Великою радістю було, коли Україна повернула 215 військових та цивільних. Серед них 103 бійці з Азовсталі — їх обміняли на кордоні на Чернігівщині. А в Туреччину з російського «Лефортового» відправили п’ятьої командирів гарнізону Маріуполь. Ще 10 іноземців, які боронили Україну і потрапили в полон — тоді з російських тюрем доправили до Саудівської Аравії. За це Москві віддали кума Путіна Медведчука і ще 55 їхніх «заблукавших».

А вже менше, ніж за місяць, стався так званий великий жіночій обмін. Додому повернулись 108 українок — військових і цивільних.

З кінця 2022 року і до половини 2023 року щомісяця приблизно по сотні наших українським переговорникам вдавалось витягати з російських буцегарень. Але швидко стало зрозуміло, що Кремль категорично не хоче віддавати саме захисників «Азовсталі». Здебільшого — азовців і морпіхів. Їх за цей час росіяни віддали лише раз — в травні 2023 року.

Реклама

А в серпні 2023 року росіяни взагалі заблокували процес обміну. І так тривало аж до січня 2024 року. Тоді, за допомогою країни-посередниці, якою виступили Об’єднані Арабські Емірати, обмін відбувся на свята. Повернути на Батьківщину вдалось 230 українців.

Ще два обміни взимку минулого року, в яких додому повернулись три сотні звільнених, і росіяни знов призупиняють процес. Кремль маніпулює і звинувачує Україну в ніби небажанні вести перемовини. Все це триває упродовж весни, але в останній день травня 2024 обмін таки проводять.

Радикально ситуація з переговорами змінюється наприкінці літа минулого року, коли Україна розпочинає операцію на Курщині. І чи не одразу наші Сили оборони беруть в полон сотні росіян, зокрема, прикордонників і строковиків. Частина з них в українському полоні пробули трохи більше тижня — їх обміняли в день Незалежності України. За них Кремль віддає теж строковиків, зокрема, з «Азовсталі» і Чорнобильської АЕС — це ті, хто в російських буцегарнях сидів з весни 2022 року.

Два обміни підряд — у вересні. Країна-агресор за полонених на Курщині віддає Україні і цивільних жінок, яких схопила в окупації на півдні, і «азовців» та морпіхів, що боронили Маріуполь.

Реклама

В жовтні минулого року найнеочікуваніший обмін, який показав, що українській стороні вдалось вийти на новий рівень перемовин. Адже додому вдалось повернути морпіхів та азовців, що боронили Маріуполь, і яких не просто тримали в російських в’язницях, їх ще й засудили до пожиттєвих термінів за видумані злочини.

Далі — вже традиційний новорічний обмін. А відтоді щомісяця додому повертаються наші. Нині ж розпочався великий обмін — 1000 на 1000.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ ЗА 23 ТРАВНЯ - П'ЯТНИЦЯ