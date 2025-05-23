Обмін полоненими "1000 на 1000": FT розповіли нові подробиці

Обмін полоненими / © ТСН.ua

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Україна та Росія розпочали найбільший обмін військовополоненими за всю повномасштабну війну — по 1000 осіб з кожного боку. Цей обмін став результатом переговорів у Стамбулі, які відбулись минулого тижня — перших мирних перемовин за три роки. Попри відсутність прориву щодо припинення вогню, сторони досягли домовленості про обмін загалом 2000 полоненими.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників, обмін відбуватиметься у три етапи впродовж трьох днів. Серед полонених — переважно військові, але також і цивільні. При цьому Росія відмовилася включати до списків жодного зі своїх високопосадовців.

Раніше президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що «обмін завершено», привітавши обидві сторони. Проте Київ спростував цю інформацію, зазначивши, що обмін тільки розпочався.

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З початку повномасштабної війни сторони провели понад 60 обмінів, у результаті яких Україна повернула близько 5000 своїх громадян. Але українські офіційні особи скептично оцінюють перспективи ширшого миру.

Росія, як і раніше, висуває неприпустимі умови: визнання Криму і чотирьох окупованих регіонів частиною РФ, нейтралітет України, її демілітаризацію та відмову від вступу до НАТО. У Києві такі вимоги називають «знищенням української державності».

Обмін полоненими «1000 на 1000»: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів напередодні нараду, присвячену підготовці масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000». За словами глави держави, робота в цьому напрямку триває, а українська сторона зараз уточнює інформацію щодо осіб, внесених до списків Росією.

У Кремлі також заявили про зацікавленість у якнайшвидшому проведенні обміну. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що нині сторони активно узгоджують конкретні імена. Водночас про конкретну дату обміну в Москві наразі не повідомляють.

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