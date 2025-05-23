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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупанти просунулися поблизу трьох селищ на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Донеччина

Донеччина

Російські війська мають просування поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці», — йдеться у повідомленні.

Російський наступ

Нагадаємо, про плани Росії продовжити наступ влітку 2025 року повідомляли джерела в керівництві західних країн. Зокрема, представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України. «Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва, — сказав один з американських чиновникыв. — Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть».

Крім того, очільник Кремля Путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні та створити там «буферну зону».

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