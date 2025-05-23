Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © ТСН.ua

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Списки для самого масштабного с начала войны обмена пленными в формате «1000 на 1000» формировались по единственному критерию — сохранить жизнь.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что возвращение из российского плена 390 украинских граждан стало результатом четкой координации всех институтов, которые работали по поручению президента.

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«Все ключевые органы, ответственные за подготовку к обмену, действовали как единая команда — с одной целью: вернуть наших людей домой в максимально сжатые сроки», — сказал украинский министр.

Умеров отметил, что среди освобожденных из российского плена — военные и гражданские, мужчины и женщины.

«Каждый из них — наш. Списки формировались по единому критерию — сохранить жизнь», — сказал он.

Министр обороны добавил, что в рамках стамбульских договоренностей ожидаются новые обмены, которые продлятся несколько дней.

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Напомним, в пятницу, 23 мая, из российского плена освободили 390 украинцев. В субботу и воскресенье — продолжение обмена.