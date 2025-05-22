Украина передала России список на обмен пленными в формате "1 000 на 1 000"

Украина уже передала россиянам список на обмен / © pixabay.com

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Украина уже передала россиянам список на обмен пленными в формате «1 000 на 1 000» — ранее заявляли, что пока не получили списка.

Об этом сообщили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов.

«Об обмене 1000 на 1000 Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна ускориться с этим», — написал Ермак.

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Отметим, что Андрей Ермак заявлял ранее, что первый шаг по прекращению войны с РФ - именно договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Второй — определение места для следующей встречи с российской стороной.

Между тем спикер кремлевского главы Владимира Путина Дмитрий Пескова заявлял, что Россия свой список уже передала, а украинский еще ждут.

Дата публикации 14:15, 17.05.25 Количество просмотров 91 Масштабный обмен тысяча на тысячу! Буданов сообщил, когда состоится!

Президент Владимир Зеленский 22 мая отметил, что Украина сейчас выясняет детали по каждому человеку, который подали в списках с российской стороны.

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