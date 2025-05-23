Убивство Портнова в Іспанії: яку інформацію отримало МЗС України

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Міністерство закордонних справ України отримало від іспанської сторони «офіційну формальну інформацію» про факт вбивства скандального політика Андрія Портнова, оскільки той був українським громадянином.

Про це повідомив у коментарі журналістам очільник МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, українське зовнішньополітичне відомство повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

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«Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюднені, маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо інформацією про факт вбивства», — зазначив Сибіга.

Що відомо про Портнова і його вбивство

Як повідомлялося раніше, в Іспанії 21 травня застрелили ексзаступника керівника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича — Андрія Портнова.

Його ім’я пов’язують із «диктаторськими законами» 2014 року, тиском на ЗМІ, корупційними схемами та навіть співпрацею з окупаційною владою РФ після 2014 року.

Невідомо, як довго Портнов жив в Іспанії, але його діти навчалися в Американській школі муніципалітету Посуело-де-Аларкон, біля якої й було скоєно вбивство.

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Також повідомляється, що родина Портнова жила у будинку неподалік цієї елітної школи.

Загалом у соратника Януковича вистрелили п’ять разів, контрольний постріл був у голову. У ЗМІ припускають, що вбивці були професійними кілерами.

Поліція розслідує дві версії вбивства — зведення рахунків з боку організованої злочинності або дії політичного характеру.

Нагадаємо, за інформацією джерел «УП», Андрій Портнов за кілька днів до вбивства в Мадриді приїздив до України, де зустрічався топчиновниками, які відповідають за роботу правоохоронних органів.

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