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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Вони схожі: дружина та дочка легендарного співака Стінга відвідали прем’єру у Нью-Йорку

Вони стали несподіваними гостями червоної доріжки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Праці Стайлер і Міккі Самнер

Труді Стайлер і Міккі Самнер / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра нового фільму Веса Андерсона «Фінікійська схема», в якому зіграли Міа Тріплтон і Скарлетт Йоганссон. На заході, окрім зірок фільму, також були присутні Труді Стайлер та Міккі Самнер — дружина й донька легендарного співака Стінга.

71-річна Труді одягла на захід сірі штани та жакет, які доповнила білим топом і туфлями на платформі. Також вона тримала в руці плетений клатч чорного кольору, а її вуха прикрашали великі зелені сережки. А 41-річна Міккі віддала перевагу сукні в принт, яку доповнила чорними туфлями та яскравими шкарпетками з візерунком. Волосся вона зібрала у високу зачіску і доповнила вбрання клатчем.

Праці Стайлер і Міккі Самнер / © Associated Press

Праці Стайлер і Міккі Самнер / © Associated Press

Міккі — старша з чотирьох дітей пари. Загалом у стосунках у Труді та Стінга народилося четверо дітей, однією з яких також є Еліот Самнер — співачка й модель.

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Дата публікації
Кількість переглядів
253
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