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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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166
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2 хв

Дружину військового збив автомобіль: попри травми її не визнали потерпілою

28-річну Анастасію Кравчук збив Ford Transit на зустрічній смузі. Попри переломи та ЧМТ, поліція відмовляється визнати її потерпілою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Постраждала жінка

Постраждала жінка

У селі Даничів Рівненської області 4 квітня 28-річну жінку, яка їхала на велосипеді, збив автомобіль Ford Transit, що виїхав на зустрічну смугу. За кермом був 22-річний водій із Житомирщини.

Про це повідомило видання «Телеграф».

4 квітня на Рівненщині водій Ford Transit з агрофірми «Фаворит-Агро» зіткнувся з велосипедисткою Анастасією Кравчук. Попри перелом, черепно-мозкову травму, забої та струс мозку, слідчі відмовили Анастасії у статусі потерпілої.

«Автомобіль належить агрофірмі „Фаворит‑Агро“. Першими на місці аварії з’явилися не медики, а так звані „представники“ агрофірми. Вони сміялися та жартували з поліцією — це бачила моя сестра, яка й зробила фото після того, як мене, закривавлену й непритомну, забрала швидка», — зазначила жінка.

Жінка не може підняти навіть п’ятимісячну донечку, яку виховує сама, поки її чоловік служить у ЗСУ. Через ДТП чоловік був змушений повернутися додому, аби доглядати за дружиною.

Постраждала жінка

Постраждала жінка

Проте слідча Ольга Юхніч відмовила у визнанні Анастасії потерпілою. Адвокат Костянтин Глоба обурений: «а фото гальмівний шлях по зустрічній, скільки, метрів 20? Висновок про легкі тілесні? Це знущання?». Адвокат вже звернувся до нардепки Софії Федини з проханням взяти справу на контроль.

За офіційною інформацією, кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення ПДР. Йдеться про легкі тілесні ушкодження, а та наголошується, що водій авто на момент аварії був тверезий.

Як повідомила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька в коментарі, потерпілу особу можуть офіційно визнати такою лише у випадку, якщо медики встановлять ушкодження середньої тяжкості.

«Вона спочатку надала документи, де лікувалася в першому закладі, а потім продовжила лікування в іншому і не поінформувала слідчу. Ні вона, ні адвокат. Після завершення лікування вона не надала документів, — каже речниця, — Після допису на сторінці в Фейсбуці, слідча скерувала до суду клопотання про вилучення цих документів із медзакладу. Буде призначатися, коли ми вилучимо ці документи, додаткова судово-медична експертиза», — зазначили в поліції.

Крім того, може бути проведена й інженерно-транспортна експертиза, аби з’ясувати всі технічні обставини ДТП.

Нагадаємо, на Волині водій напідпитку буксирував авто нетверезої дружини.

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