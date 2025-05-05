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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії кінь-втікач влаштував ДТП (відео)

Мережу облетіло відео з Хабаровська, де кінь, який вільно бігав проїзною частиною, став учасником ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кінь

Кінь / © Pixabay

У російському Хабаровську кінь втік від господаря, бігав автомобільними дорогами та спровокував аварію.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Жеребця на прізвисько «Заклінатель» зняли на відео після втечі та виклали ролик у Мережу. На кадрах видно, як кінь біжить посеред проїзної частини та в якийсь момент стикається з одним з автомобілів.

Після ДТП тварина побігла собі далі. За даними телеграм-каналів, кінь розбив лобове скло авто і трохи пошкодив собі ногу.

У поліції заявили, що орловського рисака вже спіймали і повернули власнику.

Господарю коня виписали штраф у 800 руб. Машину, яка була пошкоджена коліном скакуна, теж доведеться відновити коштом власника тварини, але це вже через суд.

До слова, у місті Салават у російському Башкортостані між будинками та припаркованими автомобілями бігав молодий лось. В певний момент він атакував літню жінку.

А в італійському місті Ладісполі з цирку втік лев і блукав вулицями. Згодом тварину приспали і повернули до зоопарку.

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