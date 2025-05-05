Негода на Тернопільщині: підтоплені будинки (фото)

Наслідки негоди / © ДСНС

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У Тернопільській області 4 травня негода з грозами, градом і шквальним вітром спричинила підтоплення дворів і перебої з електропостачанням у кількох громадах.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

«Унаслідок негоди зафіксовано▪️ підтоплення території приватного домогосподарства в с. Залав’є, Теребовлянська ТГ; ▪️ підтоплення 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов’ятин і Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ); ▪️ відключення електропостачання у трьох населених пунктах Підгаєцької ТГ (с. Сонячне, Мирне, Поплави)»» — йдеться у повідомленні.

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У ДСНС розповіли, що до робіт із ліквідації наслідків підтоплення долучилися рятувальники 12-ї ДПРЧ. Зокрема, вони відкачували воду з подвір’я приватного домоволодіння, яке постраждало від негоди.

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчими днями Україну накриють опади, а в деяких регіонах очікується різке похолодання.