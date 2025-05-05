ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
1 хв

Негода на Тернопільщині: підтоплені будинки (фото)

Негода в Тернопільській області спричинила підтоплення будинків.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки негоди

Наслідки негоди / © ДСНС

У Тернопільській області 4 травня негода з грозами, градом і шквальним вітром спричинила підтоплення дворів і перебої з електропостачанням у кількох громадах.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

«Унаслідок негоди зафіксовано▪️ підтоплення території приватного домогосподарства в с. Залав’є, Теребовлянська ТГ; ▪️ підтоплення 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов’ятин і Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ); ▪️ відключення електропостачання у трьох населених пунктах Підгаєцької ТГ (с. Сонячне, Мирне, Поплави)»» — йдеться у повідомленні.

У ДСНС розповіли, що до робіт із ліквідації наслідків підтоплення долучилися рятувальники 12-ї ДПРЧ. Зокрема, вони відкачували воду з подвір’я приватного домоволодіння, яке постраждало від негоди.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчими днями Україну накриють опади, а в деяких регіонах очікується різке похолодання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie