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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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285
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Кабмін відповів, чи підвищать зарплати українським педагогам

Підвищення зарплат вчителям наразі є малоймовірним, адже надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вчителька та учениця

Вчителька та учениця / © Pexels

Уряд відповів на петиції про підвищення заробітної плати педагогам. Так, під час воєнного стану це є проблематичним.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

Там зауважили, що сьогодні для педагогічних працівників закладів освіти передбачені додаткові види виплат, а саме:

  • підвищення на 10 відсотків посадових окладів;

  • надбавка за вислугу років;

  • надбавка з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників;

  • доплати за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти;

  • щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та виплату допомоги при наданні щорічної відпустки.

Крім того, засновник закладу освіти та/або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів коштом власних надходжень.

“Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони”, — йдеться у відповіді.

Додається, що від 1 січня 2025 р. педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 р. і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, — у розмірі 2 600 гривень.

Нагадаємо, в Україні у березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається до розрахунку пенсії, становив 19 430 грн.

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