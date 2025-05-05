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Кабмін відповів, чи підвищать зарплати українським педагогам
Підвищення зарплат вчителям наразі є малоймовірним, адже надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил оборони.
Уряд відповів на петиції про підвищення заробітної плати педагогам. Так, під час воєнного стану це є проблематичним.
Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.
Там зауважили, що сьогодні для педагогічних працівників закладів освіти передбачені додаткові види виплат, а саме:
підвищення на 10 відсотків посадових окладів;
надбавка за вислугу років;
надбавка з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників;
доплати за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти;
щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та виплату допомоги при наданні щорічної відпустки.
Крім того, засновник закладу освіти та/або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів коштом власних надходжень.
“Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони”, — йдеться у відповіді.
Додається, що від 1 січня 2025 р. педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 р. і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, — у розмірі 2 600 гривень.
Нагадаємо, в Україні у березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається до розрахунку пенсії, становив 19 430 грн.