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В Україні різко зросла середня зарплата: названо суму
2024-го середня заробітна плата становила майже 17,5 тис. грн.
В Україні у березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається в розрахунок пенсії, становив 19 430 грн.
Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.
"25 квітня Пенсійним фондом затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за березень. Він становить 19 430 гривень 52 копійки", - йдеться у повідомленні.
У лютому цей показник становив 18 589 грн, а в січні — 18 660 грн.
Зауважимо, що торік середня заробітна з урахуванням сплачених страхових внесків та суми, що враховується для розрахунку пенсії, становила 17 486,60 грн.
Як повідомлялося, попри щорічну індексацію, реальна пенсія в Україні продовжує зменшуватися. Станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів — це на 176 тисяч менше, ніж рік тому.