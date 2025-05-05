Чому «плаче» виноград і як цьому зарадити: поради для садівників

Плач виноградної лози

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Чому виноград «плаче»

З настанням весни багато садівників помічають, що з обрізаних пагонів винограду починає витікати прозора рідина — так звана пасока. Це явище, відоме як «плач» винограду, є природною реакцією рослини на пробудження після зимового спокою.

Після зимового періоду, коли температура ґрунту піднімається до 8–10 °C, коренева система винограду активізується і починає транспортувати вологу до надземної частини рослини. Якщо в цей час лоза має свіжі зрізи або пошкодження, сік витікає назовні у вигляді крапель.

Причини надмірного «плачу»

«Плач» винограду відбувається внаслідок підвищення тиску кореневої системи, яка активно всмоктує вологу з ґрунту після зимового спокою. Цей тиск змушує сік, багатий на цукри, мінеральні солі та амінокислоти, підніматися по судинах рослини до бруньок, що пробуджуються. Якщо в цей період на лозі є свіжі зрізи після обрізки, сік починає інтенсивно витікати назовні.

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Інтенсивність «плачу» може варіюватися залежно від багатьох факторів: віку та сили куща, сорту винограду, погодних умов (особливо температури та вологості ґрунту), а також термінів та якості проведеної обрізки.

Основні чинники, що спричиняють інтенсивне витікання пасоки:

проведення обрізки під час активного сокоруху,

надмірна вологість ґрунту,

різке потепління, що активізує рух соку,

пошкодження лози внаслідок неправильного укриття на зиму або механічних травм.

Наслідки надмірного «плачу»

Хоча помірне виділення пасоки є нормальним, надмірний «плач», на думку фахівців, може мати негативні наслідки:

втрату вологи та поживних речовин, що послаблює рослину,

загибель бруньок через їх зволоження,

ризик розвитку грибкових захворювань,

пошкодження пагонів у разі замерзання пасоки при нічних заморозках.

Як запобігти та зупинити «плач» винограду

Профілактика «плачу»

Найкращий спосіб боротьби з будь-якою проблемою — це її запобігання. У випадку з «плачем» винограду, правильна агротехніка може значно зменшити або повністю уникнути цього явища:

Оптимальний час обрізки — запорука спокою навесні: Найефективнішим профілактичним заходом є проведення осінньої обрізки, після опадання листя та переходу винограду в стан глибокого спокою. За осінньо-зимовий період зрізи встигають природним чином підсохнути та частково загоїтися, утворюючи захисний шар. Таким чином, з настанням весни та початком сокоруху, інтенсивного виділення соку вдасться уникнути або значно зменшити. Використання гострих та продезінфікованих інструментів для обрізки є критично важливим. Гострий секатор або садові ножиці забезпечують рівні, чисті зрізи без рваних країв та задирок. Такі рани загоюються значно швидше та легше, зменшуючи площу «кровоточивості» навесні. Тупий інструмент травмує тканини рослини, збільшуючи площу ураження та тривалість виділення соку. Уникайте обрізки під час активного сокоруху. Категорично не рекомендується проводити обрізку винограду навесні, після того, як бруньки почали набухати або розпускатися. Саме в цей період тиск соку в рослині є найвищим, і обрізка неминуче призведе до інтенсивного та тривалого «плачу», що може значно послабити кущ. Якщо ж весняної обрізки уникнути не вдалося (наприклад, через пошкодження лози взимку), її слід проводити якомога раніше, до початку активного сокоруху.

Методи зупинки «плачу» — швидка допомога для винограду

Якщо ж «плачу» уникнути не вдалося, і ви спостерігаєте інтенсивне виділення соку з місць обрізки, фахівці рекомендують такі методи, що допоможуть зупинити або зменшити цю втрату:

Одним із перевірених часом способів є обробка зрізів спеціальною сумішшю на основі сурикової фарби на оліфі, крейди та борної кислоти. Усі компоненти ретельно змішуються до консистенції густої сметани. Сурикова фарба створює фізичний бар’єр, запобігаючи витіканню соку, оліфа забезпечує еластичність та краще прилипання, крейда абсорбує зайву вологу, а борна кислота має антисептичні властивості, запобігаючи розвитку інфекцій у місці зрізу. Цю суміш акуратно наносять на свіжі зрізи, повністю їх покриваючи. Для зупинки «плачу» на тонких однорічних пагонах можна застосувати метод обережного припікання зрізу полум’ям запальнички. Важливо діяти дуже швидко та обережно, щоб не пошкодити сусідні бруньки та здорову тканину лози. Тепло швидко коагулює сік на поверхні зрізу, утворюючи своєрідну «пломбу», яка зупиняє витікання. Цей метод вимагає певної вправності та застосовується лише до тонких пагонів. У садових центрах представлений широкий вибір спеціальних препаратів. Ці препарати розроблені спеціально для заживлення ран на деревах та кущах, включаючи місця обрізки винограду. Вони утворюють на поверхні зрізу захисну плівку, яка запобігає витіканню соку, проникненню інфекцій та сприяє швидкому заростанню рани. Застосовувати такі препарати слід суворо відповідно до інструкцій виробника. Ще одним менш поширеним, але іноді ефективним методом є перетягування лози м’яким алюмінієвим дротом вище місця зрізу. Дріт слід затягнути не дуже сильно, щоб не пошкодити кору, але достатньо для того, щоб частково перекрити судини та зменшити тиск соку в місці зрізу. Цей метод може бути корисним як тимчасовий захід до застосування інших способів зупинки «плачу».