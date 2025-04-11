Коли, як, чим та навіщо підживлювати виноград: повна схема та терміни

Підживлення винограду

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Виноградна лоза — культура досить вибаглива, і для того, щоб вона розвивалась активно, закладала велику кількість плодових бруньок, утворювала соковиті грона і не втрачала силу після плодоношення, вона потребує регулярного й збалансованого підживлення. На всіх етапах росту, починаючи від пробудження після зими і завершуючи підготовкою до зимового спокою, виноград засвоює різні поживні речовини, тому надзвичайно важливо дотримуватись чіткої схеми внесення добрив, адаптованої до потреб рослини на кожному з цих етапів.

Перше підживлення: чим підживити виноград навесні

Підживлення проводиться до початку сокоруху, у квітні, коли виноградна лоза ще тільки пробуджується після зимового спокою і готується до активного росту. Метою першого підживлення є запуск сокоруху, стимуляція формування молодих пагонів, листя та зміцнення кореневої системи.

Для мінерального живлення зазвичай використовують суміш з 50 грамів азотного добрива, 40 грамів фосфорного та 30 грамів калійного. Якщо ж господар має можливість застосувати органічне живлення, доцільно внести рідкий розчин коров’яку, який попередньо слід розвести до консистенції сметани. Його вливають у траншею навколо куща після рясного поливання — приблизно 30–50 літрів води на рослину. Таке підживлення активізує процеси росту та зміцнює кущ після зими.

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Друге підживлення: формування суцвіть перед цвітінням

Коли весна підходить до завершення, а кущі винограду вже утворюють бутони, настає час другого підживлення. Воно припадає на період перед початком цвітіння і має на меті підтримати закладення суцвіть, посилити енергію зав’язування ягід, а також забезпечити рослину достатньою кількістю поживних речовин для тривалого періоду плодоношення.

Мінеральна формула добрив дещо змінюється: рекомендовано внести 40 г азоту, 50 г фосфору і 40 г калію.

Щоб посилити ефект, органічне добриво готують у розрахунку 20–22 літри на кущ, додаючи на кожне відро розчину 25 грамів суперфосфату і 20 грамів калійного добрива.

Окрім цього, саме в період перед цвітінням важливо провести позакореневе підживлення — обприскування листя спеціальною баковою сумішшю. Для її приготування в 10 літрах води розчиняють 10 г борної кислоти, 2 г сульфату цинку та 15 г кальцію (найчастіше у формі брексілу). Таке обприскування допомагає покращити цвітіння і сприяє кращому запиленню.

Третє підживлення: у період наливання ягід

Приблизно наприкінці червня, коли ягоди винограду починають наливатися і активно нарощують масу, рослині необхідне третє комплексне підживлення, мета якого полягає у стимуляції росту плодів та формуванні нових плодових бруньок на наступний сезон.

У цей період виноград уже не потребує великої кількості азоту, проте зростає потреба у калії та фосфорі, які відповідають за ріст і смакові якості плодів, а також за формування плодових бруньок на наступний рік. Тож доцільно внести по 30 грамів кожного з трьох елементів — азоту, фосфору та калію.

Позакореневе підживлення повторюється так само, як і перед цвітінням — з бором, цинком і кальцієм, що забезпечує якісне визрівання ягід.

Четверте підживлення: у фазі дозрівання плодів

На початку серпня, коли ягоди вже набирають колір, а лоза поступово переходить у фазу визрівання, доцільно провести четверте підживлення, яке допоможе якнайкраще підготувати рослину до завершення вегетації та сприятиме визріванню лози.

На цьому етапі внесення азоту вже не рекомендується, оскільки він стимулює вегетативний ріст, який у цей час небажаний. Натомість використовують 60 г суперфосфату та 30 г сірчанокислого калію, а також розчини комплексних мікродобрив — зокрема таких як «Майстер», «Кеміра» або «Новоферт Ягода» — у відповідності до інструкцій на пакованні.

Осіннє підживлення: після збирання врожаю

Після завершення збирання врожаю виноград потребує відновлення витрачених поживних запасів та підготовки до зими, що робить осіннє підживлення не менш важливим, ніж попередні.

У цей період доцільно внести органічні добрива — одне відро перепрілого гною або компосту на кожен кущ (або на 1 м траншеї навколо нього), а також 700 г деревного попелу.

Разом із цим застосовують і мінеральні речовини: 20–25 г суперфосфату, 10–25 г калійної солі або сірчанокислого калію, 1 г борної кислоти та 2 г сірчанокислого цинку. Таке поєднання допоможе виноградній лозі успішно пройти період зимового спокою та зміцнити закладені плодові бруньки.

Незалежно від фази росту, слід пам’ятати про загальні правила підживлення: всі процедури бажано проводити у вечірні години або у похмуру погоду, щоб уникнути опіків на листі. Перед внесенням мінеральних чи органічних добрив кущ слід обов’язково полити, аби забезпечити рівномірне проникнення поживних речовин до кореневої системи. Добрива, особливо рідкі, вносять у спеціальні канавки або траншеї, які прокопують по периметру куща на відстані 30–40 см від основи, глибиною до 25 см.