П'ять основних помилок при обрізанні винограду

Розповідаємо, які найпоширеніші помилки роблять садівники початківці при обрізанні винограду восени.
- Найчастіша помилка садівників при обрізанні виноградної лози – це не підстригання верхніх частин рослини. Навпаки, боятися обрізки верхівок винограду зовсім не потрібно, адже саме така обрізка дозволить зав'язатися новим, свіжим листям. Якщо не обрізати верхню частину лози, вона почне стоншуватися, стане набагато густішою, а нові пагони перестануть з'являтися. В ідеалі для гарного врожаю, після закінчення плодоношення потрібно видаляти з лози від 50 до 90% листя.
- Наступна помилка недосвідчених садівників — видалення не тих пагонів, які потрібно зрізати. Дехто вважає, що вирізати потрібно лише старі пагони, залишаючи ті, що ще зможуть дати повноцінний урожай, інші — навпаки. Насправді краще видалити усі пагони, плодоношення яких закінчилось, особливої користі від них наступного року вже не буде, як би за ними не доглядали. Не варто залишати та тонкі пагони, що не дозріли, які штучно згущують зелену масу винограду. Досвідчені садівники рекомендують залишати лише штамб із товстих багаторічних гілок із дрібними відростками.
- Часто садівники не знають, чи потрібно залишати на гілках пеньки, чи ні. Відповідь проста — все залежить від віку пагона. Якщо пагін зрілий, тоді пеньок залишати необхідно, його довжина не повинна перевищувати одного см. В іншому випадку всі пеньки не тільки можна, але і потрібно обрізати. Якщо лоза однорічна та посадка проходить щорічно, то виноград обрізається повністю, щоб уникнути появи гнилі на залишених «хвостиках».
- Четверта помилка виноградарів-початківців полягає в недотриманні часу обрізання виноградної лози. Найневдаліші періоди для обрізки – весна та літо. Оптимальний час для наведення ладу на винограднику – пізня осінь. Рослина завершила плодоношення, тому потрібно допомогти їй вирушити на зимівлю.
- Залишення пасинків. Садівники називають їх «зайвим баластом», який не лише загущує рослину, а й забирає поживні речовини — залишати їх на винограді не можна в жодному разі. Пасинки видаляють обов'язково, щоб рослина звільнила ресурси для дозрівання плодів.
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