Почему «плачет» виноград и какому помочь: советы для садоводов

Плач виноградной лозы

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Почему виноград «плачет»

С наступлением весны многие садоводы замечают, что из обрезанных побегов винограда начинает вытекать прозрачная жидкость — так называемая пасока. Это явление, известное как плач винограда, является естественной реакцией растения на пробуждение после зимнего покоя.

После зимнего периода, когда температура почвы поднимается до 8–10 °C, корневая система винограда активизируется и начинает транспортировать влагу в надземную часть растения. Если в это время лоза имеет свежие срезы или повреждения, то сок вытекает наружу в виде капель.

Причины чрезмерного «плача»

«Плач» винограда происходит вследствие повышения давления корневой системы, активно всасывающей влагу из почвы после зимнего покоя. Это давление заставляет сок, богатый сахарами, минеральными солями и аминокислотами, подниматься по сосудам растения к пробуждающимся почкам. Если в этот период на лозе есть свежие срезы после обрезки, то сок начинает интенсивно вытекать наружу.

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Интенсивность «плача» может варьироваться в зависимости от многих факторов: возраста и силы куста, сорта винограда, погодных условий (особенно температуры и влажности почвы), а также сроков и качества обрезки.

Основные факторы, вызывающие интенсивное истечение пасоки:

проведение обрезки во время активного сокодвижения,

чрезмерная влажность почвы,

резкое потепление, что активизирует сокодвижение,

повреждение лозы вследствие неправильного укрытия на зиму или механических травм.

Последствия чрезмерного «плача»

Хотя умеренное выделение пасоки нормально, чрезмерный «плач», по мнению специалистов, может иметь негативные последствия:

потерю влаги и питательных веществ, что ослабляет растение,

гибель почек из-за их увлажнения,

риск развития грибковых заболеваний,

повреждение побегов при замерзании пасоки при ночных заморозках.

Как предотвратить и остановить «плач» винограда

Профилактика «плача»

Лучший способ борьбы с любой проблемой — это ее предотвращение. В случае с «плачем» винограда, правильная агротехника может значительно снизить или полностью избежать этого явления:

Оптимальное время обрезки — залог покоя весной: Наиболее эффективной профилактической мерой является проведение осенней обрезки, после опадания листьев и перехода винограда в состояние глубокого покоя. За осенне-зимний период срезы успевают естественным образом подсохнуть и частично зажить, образуя защитный слой. Таким образом, с наступлением весны и началом сокодвижения интенсивного выделения сока удастся избежать или значительно уменьшить. Использование острых и продезинфицированных инструментов для обрезки является критически важным. Острый секатор или садовые ножницы обеспечивают ровные, чистые срезы без рваных краев и заусенцев. Такие раны заживают значительно быстрее и легче, уменьшая площадь «кровоточивости» весной. Тупой инструмент травмирует ткани растения, увеличивая площадь поражения и длительность выделения сока. Избегайте обрезки во время активного сокодвижения. Категорически не рекомендуется проводить обрезку винограда весной после того, как почки начали набухать или распускаться. Именно в этот период давление сока в растении является наивысшим, и обрезка неизбежно приведет к интенсивному и длительному «плачу», что может ослабить куст. Если же весенней обрезки избежать не удалось (например, из-за повреждения лозы зимой), ее следует проводить как можно раньше до начала активного сокодвижения.

Методы остановки «плача» — скорая помощь для винограда

Если же «плача» избежать не удалось, и вы наблюдаете интенсивное выделение сока из мест обрезки, специалисты рекомендуют такие методы, которые помогут остановить или снизить эту потерю:

Одним из проверенных временем способов является обработка срезов специальной смесью на основе суриковой краски на олифе, меле и борной кислоте. а борная кислота обладает антисептическими свойствами, предотвращая развитие инфекций в месте среза. Эту смесь аккуратно наносят на свежие срезы, полностью их покрывая. Для остановки «плача» на тонких однолетних побегах можно применить метод осторожного прижигания пламенем зажигалки. Важно действовать очень быстро и осторожно, чтобы не повредить соседние почки и здоровую ткань лозы. применяется только к тонким побегам. В садовых центрах представлен широкий выбор специальных препаратов. Эти препараты разработаны специально для заживления ран на деревьях и кустах, включая места обрезки винограда. Еще одним менее распространенным, но иногда эффективным методом является перетягивание лозы мягкой алюминиевой проволокой выше места среза.