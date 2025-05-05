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В России конь-беглец устроил ДТП (видео)
Сеть облетело видео из Хабаровска, где конь, который свободно бегал по проезжей части, стал участником ДТП.
В российском Хабаровске конь сбежал от хозяина, бегал по автомобильным дорогам и спровоцировал аварию.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Жеребца по кличке «Заклинатель» сняли на видео после побега и выложили ролик в Сеть. На кадрах видно, как конь бежит посреди проезжей части и в какой-то момент сталкивается с одним из автомобилей.
После ДТП животное побежало дальше. По данным телеграм-каналов, конь разбил лобовое стекло авто и немного повредил себе ногу.
В полиции заявили, что орловского рысака уже споймали и вернули владельцу.
Хозяину коня выписали штраф в 800 руб. Машину, поврежденную коленом скакуна, тоже придется восстановить за счет владельца животного, но это уже через суд.
К слову, в городе Салават в российском Башкортостане между домами и припаркованными автомобилями бегал молодой лось. В какой-то момент он атаковал пожилую женщину.
А в итальянском городе Ладисполи из цирка сбежал лев и бродил по улицам. Впоследствии животное приспали и вернули в зоопарк.