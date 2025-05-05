ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

В России конь-беглец устроил ДТП (видео)

Сеть облетело видео из Хабаровска, где конь, который свободно бегал по проезжей части, стал участником ДТП.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Лошадь

Лошадь / © Pixabay

В российском Хабаровске конь сбежал от хозяина, бегал по автомобильным дорогам и спровоцировал аварию.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Жеребца по кличке «Заклинатель» сняли на видео после побега и выложили ролик в Сеть. На кадрах видно, как конь бежит посреди проезжей части и в какой-то момент сталкивается с одним из автомобилей.

После ДТП животное побежало дальше. По данным телеграм-каналов, конь разбил лобовое стекло авто и немного повредил себе ногу.

В полиции заявили, что орловского рысака уже споймали и вернули владельцу.

Хозяину коня выписали штраф в 800 руб. Машину, поврежденную коленом скакуна, тоже придется восстановить за счет владельца животного, но это уже через суд.

К слову, в городе Салават в российском Башкортостане между домами и припаркованными автомобилями бегал молодой лось. В какой-то момент он атаковал пожилую женщину.

А в итальянском городе Ладисполи из цирка сбежал лев и бродил по улицам. Впоследствии животное приспали и вернули в зоопарк.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie