Лошадь / © Pixabay

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В российском Хабаровске конь сбежал от хозяина, бегал по автомобильным дорогам и спровоцировал аварию.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Жеребца по кличке «Заклинатель» сняли на видео после побега и выложили ролик в Сеть. На кадрах видно, как конь бежит посреди проезжей части и в какой-то момент сталкивается с одним из автомобилей.

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После ДТП животное побежало дальше. По данным телеграм-каналов, конь разбил лобовое стекло авто и немного повредил себе ногу.

В полиции заявили, что орловского рысака уже споймали и вернули владельцу.

Хозяину коня выписали штраф в 800 руб. Машину, поврежденную коленом скакуна, тоже придется восстановить за счет владельца животного, но это уже через суд.

Дата публикации 11:24, 05.05.25 Количество просмотров 8 В России конь сбежал от хозяина и устроил аварию

К слову, в городе Салават в российском Башкортостане между домами и припаркованными автомобилями бегал молодой лось. В какой-то момент он атаковал пожилую женщину.

А в итальянском городе Ладисполи из цирка сбежал лев и бродил по улицам. Впоследствии животное приспали и вернули в зоопарк.