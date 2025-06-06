Росіяни підійшли до Сум на критичну відстань: експерт оцінив ситуацію

Сумщина / © Новинарня

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Російські війська наблизився до Сум на приблизно 20 кілометрів. Це критична відстань.

Про це в етері КИЇВ24 заявив Іван Ступак, військовий аналітик.

Армія РФ наразі контролює 200 квадратних кілометрів Сумської області з півночі. Росіяни вже наблизилися до міста Суми на 20-22 км.

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«Це дійсно критична позначка, після якої російські війська можуть робити хаотичні, неприцільні, іноді прицільні обстріли міста Суми», — наголосив Ступак.

Системи залпового вогню, артилерія, БпЛА. Вони битимуть по цивільних.

Щобільше, РФ продовжує розтягувати наш військовий ресурс. Окупанти намагаються шукати слабкі місця на всій ділянці фронту. Вони частково намагаються досягнути локальних успіхів — підійти до міста Суми.

«Саме місто їм не потрібно, вони просто хочуть його знищити, як і будь-яке інше, яке перебуває на шляху в української армії», — зазначив Іван Ступак.

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Нагадаємо, армія РФ просувається далі в Сумській області. Окупантам вдалося захопити та закріпитися в Андріївці та Водолагах. На дистанції 20–25 км російські військові зможуть атакувати Суми FPV-дронами на оптоволокні.

«У них уже були подібні спроби (атаки FPV-дронами по Сумах — ред.). Сили оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території», — йдеться у звіті.