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Правоохоронець піде під суд за смертельну ДТП: двоє дітей втратили батьків
Начальник відділу поліції на Закарпатті спричинив смертельну ДТП, через що двоє дітей залишилися сиротами.
Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи про смертельну аварію, яку спричинив начальник відділу місцевого правоохоронного органу на Закарпатті. Через його порушення ПДР двоє людей загинули, а їхні діти залишилися сиротами. Обвинувальний акт вже передано до суду.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
«Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальника відділу одного з правоохоронних органів Закарпатської області, який грубо порушив правила дорожнього руху, що призвело до загибелі двох людей», — йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася 15 листопада 2024 року біля села Гребля Хустського району. Водій позашляховика перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу під час забороненого обгону, що призвело до лобового зіткнення з автомобілем, у якому перебували четверо осіб. На місці загинула 31-річна пасажирка, 35-річний водій помер у реанімації. Двоє дітей втратили батьків.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині група підлітків зв’язала і роздягнула дитину, знімаючи знущання на відео.