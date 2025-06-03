ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Правоохоронець піде під суд за смертельну ДТП: двоє дітей втратили батьків

Начальник відділу поліції на Закарпатті спричинив смертельну ДТП, через що двоє дітей залишилися сиротами.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Смертельна ДТП на Закарпатті

Смертельна ДТП на Закарпатті / © Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи про смертельну аварію, яку спричинив начальник відділу місцевого правоохоронного органу на Закарпатті. Через його порушення ПДР двоє людей загинули, а їхні діти залишилися сиротами. Обвинувальний акт вже передано до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальника відділу одного з правоохоронних органів Закарпатської області, який грубо порушив правила дорожнього руху, що призвело до загибелі двох людей», — йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася 15 листопада 2024 року біля села Гребля Хустського району. Водій позашляховика перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу під час забороненого обгону, що призвело до лобового зіткнення з автомобілем, у якому перебували четверо осіб. На місці загинула 31-річна пасажирка, 35-річний водій помер у реанімації. Двоє дітей втратили батьків.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині група підлітків зв’язала і роздягнула дитину, знімаючи знущання на відео.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie