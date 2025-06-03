Правоохоронець піде під суд за смертельну ДТП: двоє дітей втратили батьків

Смертельна ДТП на Закарпатті / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи про смертельну аварію, яку спричинив начальник відділу місцевого правоохоронного органу на Закарпатті. Через його порушення ПДР двоє людей загинули, а їхні діти залишилися сиротами. Обвинувальний акт вже передано до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальника відділу одного з правоохоронних органів Закарпатської області, який грубо порушив правила дорожнього руху, що призвело до загибелі двох людей», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Трагедія сталася 15 листопада 2024 року біля села Гребля Хустського району. Водій позашляховика перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу під час забороненого обгону, що призвело до лобового зіткнення з автомобілем, у якому перебували четверо осіб. На місці загинула 31-річна пасажирка, 35-річний водій помер у реанімації. Двоє дітей втратили батьків.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині група підлітків зв’язала і роздягнула дитину, знімаючи знущання на відео.