На Запоріжжі підірвали військовий потяг армії РФ: деталі від ГУР

Армія РФ / © Associated Press

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Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух. Внаслідок цього підірвано військовий потяг російських загарбників.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі підриву потяга під Мелітополем

Як відзначається, «товарняк» рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.

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«Після гуркоту на залізниці загарбники оголосили «план-перехват» — населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії; перевірки на блок-постах — особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Росії підірвали ветерана «СВО» Заура Гурцієва, який керував ракетними бомбардуваннями Маріуполя і за це отримав нагороди з рук кремлівських вождів. Однак навіть високі регалії не рятують від карми. В Мережу вже злили відео із моментом вибуху.

Інцидент стався у російському Ставрополі у ніч проти 29 травня. Як пишуть росЗМІ, двоє чоловіків сиділи на лавці і випивали. Через якийсь час пролунав вибух.

Медики зафіксували у загиблих ушкодження, характерні для дії вибухової хвилі. Пошкоджень також зазнали кілька припаркованих автомобілів. Один із загиблих — ветеран «СВО», учасник програми «Время героев» Заур Гурцієв. Ім’я іншого чоловіка не розголошують. Натомість у Мережі публікують відео із моментом вибуху.

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Губернатор Ставропольського краю Владіміров не виключив, що те, що сталося, може бути терактом. «Розглядаються всі версії», — заявив він.