В Запорожье подорвали военный поезд армии РФ: детали от ГУР

Армия РФ / © Associated Press

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Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв. В результате подорван военный поезд российских захватчиков.

Об этом сообщает ГУР МО.

Детали подрыва поезда под Мелитополем

Как отмечается, «товарняк» двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.

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«После грохота на железной дороге захватчики объявили «план-перехват» — населенными пунктами рыскают патрули росгвардии; проверки на блок-постах — особенно придирчивы ко всем въезжающим или уезжающим», — отметили в ведомстве.

Напомним, в России взорвали ветерана «СВО» Заура Гурциева, руководившего ракетными бомбардировками Мариуполя и за это получившего награды из рук кремлевских вождей, однако даже высокие регалии не спасают от кармы В Сеть уже слили видео с момента взрыва.

Инцидент произошел в российском Ставрополе в ночь на 29 мая. Как пишут росСМИ, двое мужчин сидели на скамейке и выпивали. Через некоторое время раздался взрыв.

Медики зафиксировали у погибших повреждения, характерные для действия взрывной волны. Повреждения также получили несколько припаркованных автомобилей. Один из погибших – ветеран «СВО», участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Имя другого мужчины не разглашается. В Сети публикуют видео с момента взрыва.

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Губернатор Ставропольского края Владимиров не исключил, что произошедшее может быть терактом. "Рассматриваются все версии", - заявил он.