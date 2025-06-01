ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
166
Время на прочтение
2 мин

В Запорожье подорвали военный поезд армии РФ: детали от ГУР

Под Мелитополем взорвали «товарняк» армии РФ.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв. В результате подорван военный поезд российских захватчиков.

Об этом сообщает ГУР МО.

Детали подрыва поезда под Мелитополем

Как отмечается, «товарняк» двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.

«После грохота на железной дороге захватчики объявили «план-перехват» — населенными пунктами рыскают патрули росгвардии; проверки на блок-постах — особенно придирчивы ко всем въезжающим или уезжающим», — отметили в ведомстве.

Напомним, в России взорвали ветерана «СВО» Заура Гурциева, руководившего ракетными бомбардировками Мариуполя и за это получившего награды из рук кремлевских вождей, однако даже высокие регалии не спасают от кармы В Сеть уже слили видео с момента взрыва.

Инцидент произошел в российском Ставрополе в ночь на 29 мая. Как пишут росСМИ, двое мужчин сидели на скамейке и выпивали. Через некоторое время раздался взрыв.

Медики зафиксировали у погибших повреждения, характерные для действия взрывной волны. Повреждения также получили несколько припаркованных автомобилей. Один из погибших – ветеран «СВО», участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Имя другого мужчины не разглашается. В Сети публикуют видео с момента взрыва.

Губернатор Ставропольского края Владимиров не исключил, что произошедшее может быть терактом. "Рассматриваются все версии", - заявил он.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie