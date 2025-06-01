Ошибка перед завтраком, которая тормозит потерю веса

Кофеин сразу после утреннего употребления повышает уровень кортизола. / © Freepik

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Многие стремятся сбросить лишние килограммы, начиная день с правильного завтрака. Однако всего одна распространенная утренняя ошибка может свести на нет все усилия.

В частности, большинство людей просыпаются и сразу делают кофе, даже не задумываясь, что это ошибка.

Диетологи отмечают на упущенном шансе улучшить сжигание жира, повысить уровень энергии и естественным образом подавить аппетит, если не запустить свой организм утром. Речь идет о пренебрежении гидратацией. Организм теряет воду за ночь из-за дыхания и пота.

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Если вы не пополните эту воду прежде всего, вы начнете свой день в состоянии легкого обезвоживания, что может замедлить ваш метаболизм, спровоцировать тягу к сахару и оставить вас в состоянии вялости и усталости.

Чтобы добиться максимальных результатов, следует выпивать не менее 400-500 мл воды в течение получаса после пробуждения, а щепотка высококачественной морской соли может еще больше улучшить усвоение.

Также важно помнить любителям кофе, что кофеин сразу после утреннего употребления повышает уровень кортизола — главного гормона стресса в организме, что может препятствовать сжиганию жира, увеличивать накопление жира на животе и вызывать чувство тревоги.

Ранее сообщалось, что регулярное потребление кофе оказывает положительное влияние на микробиом кишечника, способствуя росту полезных бактерий и улучшая общее состояние организма.

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