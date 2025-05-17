Худший завтрак: что нельзя есть с утра

Смузи — не лучший вариант для завтрака / © Freepik

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Завтрак — это самый главный прием пищи за день. От него зависит, как мы будем чувствовать себя в течение дня и состояние нашего здоровья в целом.

Большинство из нас не знают, какие продукты идеальны для завтрака, а какие являются самым плохим вариантом.

Кофе

Утром мы чувствуем себя недостаточно бодрыми, поэтому пьем кофе, чтобы он зарядил нас энергией. Этот напиток раздражает слизистую желудка, повышает секрецию желудочного сока, что приводит к выбросу желчи, в результате чего появляется изжога и боль в желудке.

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А если вы регулярно употребляете кофе утром, не позавтракав, то это может спровоцировать появление гастрита и даже язвы.

Цитрусовые

Любители апельсиновых и грейпфрутовых соков, вам стоит пересмотреть свой рацион питания, поскольку употребление цитрусовых натощак — это кратчайший путь к гастриту. Содержащиеся в этих плодах кислоты разъедают стенки желудка, провоцируя развитие гастрита. Особо осторожным следует быть людям с повышенным уровнем кислотности и хроническим гастритом.

Овощи и фрукты

Мы привыкли, что залог здорового питания — это свежие овощи и фрукты. Но на завтрак их не все можно употреблять в сыром виде.

Огурцы, капуста, перец содержат кислоту, которая разъедает и раздражает стенки желудка, что приводит к проблеме с пищеварением, а также к серьезным заболеваниям.

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Помидоры имеют дубильную кислоту, которая увеличивает кислотность желудочного сока, на фоне чего может показаться язва желудка.

Сладости

Через час-два после сладкого завтрака почувствуете сонливость и упадок сил. В сладостях содержится много сахара, который приводит к активной выработке инсулина.

А когда организм еще не проснулся, поджелудочная железа не способна справиться с сильной нагрузкой, что чревато повышением уровня сахара в крови.

Магазинные йогурты

Зачастую в рекламе йогуртов нам говорят, что это питательный и полезный завтрак. Стройные девушки едят его перед походом на работу или занятием спортом. Но не стоит есть на завтрак магазинные йогурты. Они способствуют высвобождению слизи, вызывая появление мокроты.

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Смузи

Начинать завтрак со смузи, не совмещая его с какими-либо другими питательными продуктами, — не самая лучшая идея. Только стакан смузи, особенно если в много фруктов, будет способствовать резкому скачку сахара в крови, а затем — его резкому падению. То есть сначала может показаться, что вы наелись, но через некоторое время у вас проснется аппетит, что побуждает вас съесть много «лишних» калорий еще до обеда.

Протеиновые батончики

Еще один бесполезный завтрак, который упакован и продается как здоровый вариант — это протеиновые батончики. Эти зерновые протеиновые батончики содержат большое количество сахара и мало белка. В основном это добавленные сахара, что делает этот продукт одним из худших в этом списке.

Ранее мы писали, каким блюдом можно начать свой день. Больше об этом читайте в новости.