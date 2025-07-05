ХАМАС принял предложение о прекращении огня с гарантиями США

Боевики ХАМАС / © Associated Press

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ХАМАС заявил, что отреагировал «в положительном духе» на предложение о прекращении огня в Газе, заключенное при посредничестве США, и готов начать переговоры по выполнению соглашения, предусматривающего освобождение заложников и переговоры о прекращении конфликта.

Об этом передают Reuters и The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил об «окончательном предложении» по поводу 60-дневного прекращения огня в почти 21-месячной войне между Израилем и ХАМАС, заявив, что ожидает ответа от сторон в ближайшие часы.

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«ХАМАС полностью готов со всей серьезностью немедленно начать новый раунд переговоров по механизму реализации этой программы», — говорится в ответе организации.

Документ разработан с участием специального посланника США Стива Уиткоффа и посредников из Египта и Катара.

В соглашении говорится, что ХАМАС должен освободить 10 из примерно 20 заложников, которые, по мнению Израиля, до сих пор живы, а также тела некоторых из примерно 30 погибших заложников.

Израиль же освободит большое количество палестинцев, которых он удерживает, и обяжется придерживаться 60-дневного прекращения огня.

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Хотя обе стороны должны согласовать ряд деталей перед подписанием любого соглашения, их согласие по основным условиям является лучшей надеждой на приостановление более трех месяцев тяжелых военных действий Израиля и значительного сокращения гуманитарных поставок, включая продукты питания.

Напомним, что в Израиле семьи заложников уже несколько месяцев выходят на улицы, призывая к прекращению войны и соглашению о возвращении домой их родственников.

Ранее США призвали Израиль отложить развертывание полномасштабной наземной операции в Секторе Газа, чтобы не сорвать переговорный процесс по освобождению заложников.