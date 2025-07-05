Погода в Украине: синоптики удивили прогнозом на субботу

В Украине будет жарко / © pixabay.com

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В субботу, 5 июля, в Украине ожидается переменная погода, преимущественно тепло, но с ветром и дождями в отдельных регионах возможны грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По прогнозу синоптиков, ночью кратковременные дожди и грозы возможны на севере и в центре страны, а днем на востоке и юго-востоке. В этих регионах иногда вероятны град и шквалы со скоростью ветра до 15-20 м/с. В других областях без осадков.

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В западных областях малооблачная и сухая погода. Ветер переменных направлений, температура ночью +8…+13 °C, днем +21…+26 °C, в Закарпатье до +31 °C.

В северных регионах ночью небольшие дожди, днем без осадков. Температура +12…+17 °C ночью, +22…+27 °C днем.

В центральных областях кратковременные дожди, грозами ночью, днем сухо. Температура ночью +16…+21 °C, днем +24…+29 °C.

В южной части страны и Крыма переменная облачность, без существенных осадков, лишь в Приазовье возможны кратковременные дожди с грозами. Температура +17…+22 °C ночью, +27…+32 °C днем.

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В восточных областях дожди и грозы преимущественно ночью, днем без существенных осадков. Температура +16…+21 °C ночью, +24…+29 °C днем.

В Киеве облачно в течение дня, дождь, который завершится до утра. К вечеру ожидается прояснение.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину идет жара.

Напомним, от высоких температур страдают также и Британия, Нидерланды, Германия. В Швейцарии остановили один реакторный блок на атомной электростанции Безнау и вдвое уменьшили мощность на другом из-за высокой температуры речной воды, используемой для охлаждения реакторов АЭС.

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В Париже закрыли для посещения Эйфелеву башню и открыли охлаждающие пункты. На юге страны разгорелись большие лесные пожары. А на вершине горы Монблан температура впервые поднялась выше нуля, что чревато таянием льда и снега.

Пожары также свирепствуют и на самом большом греческом острове Крит.