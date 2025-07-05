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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
456
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2 хв

Погода в Україні: синоптики здивували прогнозом на суботу

Сьогодні у країні, за прогнозом синоптиків, очікується тепла погода. У низці областей очікуються дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні буде спекотно

В Україні буде спекотно / © pixabay.com

У суботу, 5 липня, в Україні очікується мінлива погода — переважно тепло, але з вітром і дощами в окремих регіонах. У деяких областях можливі грози, град та шквали.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, вночі короткочасні дощі й грози можливі на півночі та в центрі країни, а вдень — на сході й південному сході. У цих регіонах подекуди ймовірні град і шквали зі швидкістю вітру до 15-20 м/с. В інших областях без опадів.

У західних областях малохмарна та суха погода. Вітер змінних напрямків, температура вночі +8…+13 °C, вдень +21…+26 °C, на Закарпатті до +31 °C.

У північних регіонах вночі місцями невеликі дощі, вдень без опадів. Температура +12…+17 °C вночі, +22…+27 °C удень.

У центральних областях короткочасні дощі з грозами вночі, вдень сухо. Температура вночі +16…+21 °C, вдень +24…+29 °C.

У південній частині країни та Криму мінлива хмарність, без опадів, лише в Приазов’ї можливі короткочасні дощі з грозами. Температура +17…+22 °C вночі, +27…+32 °C вдень.

У східних областях дощі та грози переважно вночі, вдень — без істотних опадів. Температура +16…+21 °C вночі, +24…+29 °C вдень.

У Києві хмарно впродовж дня, дощ уночі, який завершиться до ранку. Надвечір очікується прояснення.

Раніше синоптики повідомили, що до України суне спека.

Нагадаємо, від високих температур потерпають також і північніші країни — Британія, Нідерланди, Німеччина. У Швейцарії зупинили один реакторний блок на атомній електростанції Безнау і вдвічі зменшили потужність на іншому через високу температуру річкової води, яка використовується для охолодження реакторів АЕС.

У Парижі закрили для відвідування Ейфелеву вежу і відкрили охолоджувальні пункти. На півдні країни спалахнули великі лісові пожежі. А на вершині гори Монблан температура вперше піднялася вище нуля, що загрожує таненням льоду і снігу.

Пожежі також лютують і на найбільшому грецькому острові Крит.

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Дата публікації
Кількість переглядів
456
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