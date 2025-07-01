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Спека у Європі б’є рекорди: вирують пожежі та тануть льодовики
Європа продовжує страждати від аномальної спеки. Влада багатьох країн уже перебуває в стані готовності, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки.
В Іспанії та Португалії температура сягнула рекордних +46. Не оминула спека і Францію та Туреччину, де почалися лісові пожежі.
Про це пише The Times.
По всій Франції оголошували безпрецедентну кількість сповіщень про спеку. В понеділок, 1 липня, температура в країні досягла 35°C, а нині, як очікується, вона підніметься ще вище.
Цього червня Франція зафіксувала найспекотніший день за всю історію спостережень. Температура на вершині гори Монблан вперше піднялася вище нуля, що загрожує таненням льоду і снігу.
«Ми вже бачимо, що льодовики перебувають у скрутному становищі, і це лише початок літа, тому це викликає тривогу на майбутні роки», — сказала синоптикиня Météo France Манон Буадон.
В Іспанії, де попередні три роки вже були найспекотнішими, спека побила рекорд у місті Вельва, що поблизу португальського кордону. Від суботи тепловий купол охопив майже всю країну. Це був один з найспекотніших сплесків у червні від початку ведення спостережень 1961 року. Така сама спека була і в Португалії, у Морі.
Греція залишається у стані підвищеної готовності до лісових пожеж, оскільки небезпечне поєднання високих температур і штормових вітрів створює умови «надзвичайного ризику» в кількох частинах країни. Це призвело до порушення поромного сполучення та перевантаження ресурсів пожежогасіння.
Нагадаємо, в Україні, за даними синоптиків, 3, 4 і 5 липня липня в більшості областей очікується спека.