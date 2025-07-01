"Герой України" розробив інноваційний костюм захисту від дронів

Майор Олег Ширяєв / Фото: 225-й штурмовий полк

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Український майор Олег Ширяєв розробив інноваційний захисний костюм для ефективного захисту солдатів від небезпеки атак дронів. Ця передова розробка має на меті захистити його побратимів від небезпечних металевих осколків і вибухових ефектів.

Про це пише видання Telegraph.

Майор Олег Ширяєв, один з найвідоміших українських солдатів, розробив спеціальний захисний костюм для захисту солдатів від атак дронів. Ширяєв сподівається, що його костюм краще захистить його товаришів від металевих фрагментів, які розлітаються внаслідок вибухів.

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Ширяєв заявив Telegraph: «Росія працює швидкими темпами над розробкою та використанням безпілотних систем, тому нам потрібно бути до цього готовими».

Майору Ширяєву 2024 року було присвоєно звання «Герой України» — найвища нагорода, яку президент України може присудити солдатові.

Майор використовує кевлар для захисного костюма

Захисний костюм, розроблений Ширяєвим, виготовлений зі спеціальної комбінації кевлара, термостійкого синтетичного матеріалу, який спочатку використовувався як замінник сталі в гоночних шинах, повідомляє далі Telegraph. Кевлар легший за керамічні пластини, що традиційно використовуються у бронежилетах, і забезпечує надійний захист від осколків — артилерійського снаряда, начиненого металевими кулями.

Крім того, лікті, коліна та щиколотки костюма посилені. Дизайнери також працюють над міцними устілками для взуття.

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Антидроновий комбінезон має посилений захист ліктів, колін і щиколоток

Повністю броньовані костюми рідко використовуються у війську, окрім спеціальних команд, таких як сапери. Вони обмежують мобільність і збільшують ризик перегріву.

«Піхота залишається вирішальною»

Майор Ширяєв розпочав свою кар’єру 2014 року під час війни на Донбасі, ще до того, як дрони почали широко використовуватися. Сьогодні вони докорінно змінили ведення війни.

Проте Ширяєв вважає: «Піхота залишається вирішальною у війні. Дрони не замінюють солдатів. Солдат керує дроном, ухвалює рішення і відкриває вогонь».

Нагадаємо, в Україні загинув британський дронар-віртуоз.

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