Українська далекобійна дрон-ракета вже на озброєнні: що про неї відомо

ЗСУ на фронті / © СБУ

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Україна володіє сучасною високоточною дрон-ракетою, яка не лише створена, а вже активно застосовується у бойових умовах.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів і власників літаків» Геннадій Хазан.

«Цей пристрій уже не в розробці — він зроблений, прийнятий на озброєння і показав себе в дії. Причому не лише ми, а й уся Росія побачила його у використанні», — зазначив Хазан.

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За словами експерта, головною особливістю нової зброї є її бойові характеристики. За даними розробників, дрон-ракета здатна здійснювати польоти на відстань до 700 кілометрів з максимальною швидкістю до 700 км/год. Це дозволяє їй ефективно долати системи протиповітряної оборони ворога.

«Швидкість і дальність дозволяють здійснювати прориви через ППО. Дані повністю відповідають дійсності», — пояснив Хазан.

Він наголосив, що вирішальним фактором у подальшому розвитку й масштабуванні виробництва таких ракет є підтримка з боку держави, а також залучення іноземних інвестицій, зокрема з країн НАТО.

«Усе залежить від України. Треба будувати заводи, розширювати виробничі потужності. Без фінансування це неможливо. І тут уже питання до державної політики та міжнародної співпраці», — підсумував він.

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Експерт підкреслив, що сучасна українська зброя здатна змінити правила гри у війні проти Росії. Її ефективність уже визнали навіть ворожі аналітики, коментуючи ураження об’єктів на значній відстані.

Нагадаємо, за словами Павла Нарожного, Україна потребує значно більше озброєння, ніж може отримати чи виробити власними силами.

Нині в українській армії перебувають близько мільйона людей, на чию зарплату з бюджету щорічно спрямовується приблизно 500–600 мільярдів гривень. Однак на забезпечення армії зброєю коштів відчутно бракує.

Нарожний акцентував, що фронт гостро потребує артилерійських боєприпасів. Україна звертається до союзників із запитом на 3,5–4 мільйони снарядів, але фактично отримує близько 2 мільйонів на рік. Це вдвічі менше від потреб.

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Крім снарядів, на фронті критично не вистачає FPV-дронів — як короткого, так і великого радіусу дії. Особливо Україна програє Росії за кількістю оптоволоконних дронів.